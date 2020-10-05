Аграрии Алтайского края собрали 3,5 миллиона тонн зерна

В Алтайском крае завершается уборка зерновых и зернобобовых культур. Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, работы уже провели на 90% площадей: почти с 3 млн гектаров убрали 3,5 млн тонн зерна.

"Хозяйствам осталось обмолотить 6% посевов яровой пшеницы и 18% площадей, занятых гречихой, с учетом полей, которые пострадали от засухи", – говорится в сообщении.

Кроме того, в крае уже выкопали сахарную свеклу с 55% площадей, сбор составил 630 тысяч тонн. С 90% площадей убрали рапс (урожай – 179 тысяч тонн), а сою обмолотили с 64% площадей (116 тысяч тонн).

Также аграрии приступили к уборке подсолнечника. По данным ведомства, с 16% площадей получили 112 тысяч тонн маслосемян.

Ранее глава регионального Минсельхоза Александр Чеботаев оценил ситуацию с ценами на зерно в Алтайском крае как благоприятную.