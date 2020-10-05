Экосистема Тихого океана на Камчатке восстановится через 10 лет

На восстановление экосистемы акватории Тихого океана на Камчатке уйдет не менее 10 лет. Об этом "Интерфаксу" рассказал главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Владимир Раков.

Специалист объяснил, что морские виды восстанавливаются с различной скоростью, и на это может потребоваться довольно продолжительное время. При этом если источник загрязнения в ближайшее время не устранят, то сроки могут значительно увеличиться.

Раков объяснил, что в данном случае речь идет о "локальной экологической катастрофе", однако выводы о масштабах можно сделать только после получения результатов проб.

Кроме того, ученый назвал маловероятной версию о том, что гибель морских животных вызвана цветением токсичных микроводорослей. По его мнению, причиной загрязнения мог стать военный полигон, расположенный неподалеку.

Как ранее сообщил amic.ru, руководитель Камчатгидромета Вера Полякова рассказала, что погибших морских животных выбросило на берег из-за шторма. При этом она считает, что умерли морские обитатели по другой причине, и если бы шторма не было, то животные разлагались бы в толще воды.