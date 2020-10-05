Жителям Алтайского края напомнили о переходе на электронную трудовую книжку

Работники с трудовой историей должны до конца года сообщить о своем решении по переходу на электронную трудовую книжку работодателю в письменном заявлении, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Алтайскому краю.

В случае выбора электронного варианта работник получает на руки бумажную версию документа, в котором делают соответствующую запись. При этом хранить бумажную книжку все равно придется, поскольку сведения о трудовой деятельности не будут переносить в электронный формат.

Выбрать вариант документа не смогут те граждане, которые впервые устроятся на работу с 2021 года. Их сведения изначально будут вносить только в электронном виде, подчеркивают в ПФР.

"Электронный формат хранения данных позволит оперативно получать достоверную информацию о трудовой деятельности, сократить издержки работодателей на приобретение, ведение и хранение трудовых книжек в бумажном варианте, дистанционно трудоустраиваться, оформлять пенсии по данным лицевого счета без необходимости документального подтверждения, использовать данные для получения государственных услуг", – говорится в сообщении.

Напомним, что переход на электронный формат хранения сведений о трудовой деятельности стартовал 1 января 2020 года.