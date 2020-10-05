Виктор Томенко поздравил в Instagram алтайских учителей с праздником

Губернатор Виктор Томенко на своей странице в Instagram поздравил учителей Алтайского края с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что успел записать поздравление еще до заражения коронавирусом.

"Дорогие учителя, преподаватели, педагоги и ветераны образования, сердечно поздравляю вас с Днем учителя! Ваш благородный труд закладывает основы будущего для каждого человека. Вы не просто учите и воспитываете, вы помогаете детям находить свой путь в жизни", — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что 2020 год стал настоящим испытанием для всех, и изменения затронули не только жизнь, но и образование.

"В конце прошлого учебного года потребовался переход на дистанционный режим обучения. В считанные дни вы смогли перестроить всю работу и продолжить образовательный процесс. Вы оперативно включили в него новые цифровые платформы, мультимедийные технологии, современные средства связи. Именно благодаря вам, несмотря на все трудности, учебный год завершился достойно", — заявил он и добавил, что определенные сложности пришлось преодолевать и перед началом нового учебного года.

Губернатор поблагодарил учителей за самоотверженность и верность своему делу, а также пожелал крепкого здоровья, оптимизма, добра и благополучия.

Ранее с Днем учителя барнаульских педагогов поздравил мэр краевой столицы Вячеслав Франк.