Часовню на месте гибели Михаила Евдокимова отремонтировали в Алтайском крае

Подрядчик завершил ремонт мемориального комплекса, который в 2006 году построили на месте гибели бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Как отмечается, организация "Юго-Восточное ДСУ" завершила демонтаж старой плитки и лестницы, а также провела грунтовку бетонных поверхностей и упрочнение бетона. Кроме того, рабочие зачистили металл, оштукатурили колонны, выполнили сварочные работы и необходимые мероприятия по гидроизоляции, а окончательным этапом реконструкции стала двойная покраска колонн с отделкой мрамором.

В Минтрансе отметили, что в рамках контракта подрядчик продолжит содержать объект.

Напомним, летом 2020 года жители Алтайского края обратили внимание на то, что часовня на месте гибели Евдокимова начала постепенно разрушаться. Тогда неравнодушные земляки писали в соцсетях, что у памятника начала осыпаться штукатурка, появились трещины и отслаивается плитка.