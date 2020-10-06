Иск бывшего ректора АГМУ Игоря Салдана рассмотрят заново

Центральный районный суд Барнаула в ноябре 2020 года заново начнет рассмотрение иска бывшего ректора АГМУ Игоря Салдана, который хотел восстановиться в должности. Об этом со ссылкой на помощника судьи Дмитрия Колесникова пишет "Банкфакс".

Истец решил добавить к прежним требованием еще одно – право участвовать в выборах ректора университета. Из-за этого дело будет рассмотрено вновь, а первое заседание уже назначено на 30 ноября.

При этом 17 сентября состоялось внеочередное заседание Ученого совета вуза, главным вопросом которого стало утверждение списка кандидатов на пост главы АГМУ. Документы успели подать пять человек, в том числе и исполняющая обязанности ректора Ирина Шереметьева.

Напомним, что Игорь Салдан занимал пост ректора в течение пяти лет. Однако 19 ноября 2019 года приказом главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой его уволили с должности главы вуза. Кроме того, он также автоматически потерял и половину ставки на посту заведующего кафедрой гигиены, основ экологи и безопасности.

Салдан решил вернуть себе пост и в конце 2019 года подал иск в Центральный районный суд Барнаула. По данным источников, бывший ректор хочет вернуться на должности заведующего кафедры и ректора.