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Игорь Салдан покинул пост ректора Алтайского медуниверситета

, ИА "Амител"
Исполняющей обязанности руководителя вуза назначена профессор Ирина Шереметьева

Ректор Алтайского медицинского университета Игорь Салдан 20 ноября покинул свой пост. Контакт с Минздравом РФ у него закончился еще 1 октября, но глава ведомства Вероника Скворцова решила не продлевать его. Исполняющей обязанности руководителя вуза назначена профессор, экс-завкафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО Ирина Шереметьева, которая являлась главным конкурентом Салдана на выборах ректора. Бывшей она стала после скандальной ситуации, возникшей летом, когда с ней не продлили трудовой контракт.

Ирина Шереметьева подтвердила Amic.ru свое назначение на новую должность.

Отметим, что в этом году должны были пройти выборы ректора. Однако они несколько раз переносились. На должность руководителя вуза претендовали Игорь Салдан, Ирина Шереметьева, проректор по научной работе и инновациям Александр Жариков и проректор по учебной работе Галина Бородина. Они должны были отправится на собеседование в Минздрав РФ в Москву, но заседание аттестационной комиссии не состоялось. Высока вероятность, чтобы теперь выборы пройдут только в 2020 году. Других подробностей нет.

Что касается Игоря Салдана, то он покинул АГМУ на фоне нескольких конфликтов. Так за последние годы из вуза со скандалом ушло несколько важных преподавателей. Многие были не довольны его стилем управления.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

20.11.2019 13:01
1

Ну кто бы сомневался - бабки решают все! Интересно сколько ныне стоит кресло ректора АГМУ, вернее вопрос по другому поставим - сколько денег уехало в Москву?

20.11.2019 13:08
- гость -

20.11.2019 13:01
1 Вы подрываете своими высказываниями имидж университета! Так сказать шатаете и так сложную ситуацию, нагнетая тень на образовательную систему. Мне кажется, что к вам стоит повнимательнее присмотреться, а то может и оказаться что вы выдаете себя за того кем не являетесь.

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