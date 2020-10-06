В Барнауле произошел конфликт между автомобилистом и водителем скорой помощи

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен конфликт между автомобилистом и водителем машины скорой помощи. Ролик опубликован в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
По словам очевидцев, во дворе дома по адресу Балтийская, 97, скорая мешала проезду, что возмутило одного из автомобилистов. Тот предъявил претензии водителю неотложки, после чего между мужчинами сначала произошла словесная перепалка, а затем они начали толкаться.
Как сообщили amic.ru в ГУ МВД по Алтайскому краю, на момент публикации никаких заявлений от участников конфликта в полицию не поступало.
В середине сентября в Алтайском крае на трассе сгорел автомобиль скорой помощи. Машина принадлежала ЦРБ Завьяловского района.
Комментарии
Проезду мешала не скорая помощь а брошеные на ночь жоповозки
Да ладно...жоповозки им мешают. Ага. Как же! Эти чуваки из скорой как раскорячатся на всю дорогу и ни как не обойти, не объехать их. Хотя даже если есть место припарковаться сбоку, они всё равно встанут посередине и стоят не двигаясь. Помнится один такой умник заехал в парк Лесная сказка прямо на пешеходную дорожку и стоял там не менее полу часа. А людям приходилось его обходить по грязи, хотя в двух метрах от него была асфальтированная проезжая часть. И таких случаем не мало! Совсем оборзели.
Научить водятла правилам ПДД, наверняка даже и не знает про приоритет проезда служебного транспорта !!! Таким права надо в ...опу засовывать, и долго долго отправлять на экзамены по ПДД. Через псих диспансер!
Вот вылезло "крышевание" автошкол - водители не знающие правил на улицах города - АХТУНГ!!!!
В этом дворе спокойно можно объехать по другой дороге, не понял, что надо "автолюбителю"? Ещё и набросился. Неадекват какой-то. Надо нападение на работников скорой при исполнении прировнять к нападению на полицейского при исполнении.
6.10.2020 13:00
- гость -
Да ладно...жоповозки им мешают. Ага. Как же! Эти чуваки из скорой как раскорячатся на всю дорогу и ни как не обойти, не объехать их.
интересно, когда ты и твои родственники вызвать скорую будете ты тоже так напишешь, или язычок прикусишь?
6.10.2020 13:03
Россиянин
О чем вы?! Приятельнице (фельдшер на скорой) ровно год назад во время дежурства в машине мужик, которому она оказала помощь и везла в больницу зашивать (получил в пьяной драке), ногой всек в челюсть. Слава Богу челюсть не сломал, но было серьезное сотрясение ну и гематома на все лицо. Так вот, у нее заявление приняли, по всему городу гоняли из района в район (забрала она его от Чинара в Индустриальном, а ударил он её когда ехали мимо Галактики - в Железнодорожном). И это НИЧЕМ не закончилось!!! Никакого наказания злодею!! Он даже не извинился! Хотя жена с ним ехала, могла оценить кто прав, кто виноват и хоть-бы устно извинились((( Мало того, длительный больничный фельдшера, и ! Та-дам!! Её лишают годовой премии, т.к. она в календарном году ушла на больничный. А то что это во время работы, в результате нападения, это никого не взволновало... Вот так они работают, о какой защите может идти речь?! И полиции ПОФИГ!
Живу в многоэтажке, частенько стоят скорые по вызову, если надо проехать или припарковаться, подхожу к водителю прошу пропустить. Ни разу ни кто не отказал.
Агрессивные водятлы должны наказываться соседями, чтобы не поавадно было.
В новых кварталах по сути нет дорог для разъезда 2 автомобилей. И такие ситуации давно были прогнозируемы. Абориген не даст соврать А на счет быдло автомобилиста, таких надо на месте наказывать, по ноге может проехать, а то ишь нетерпеливый толкаться начал.
6.10.2020 13:18
- гость -
Поджигать?