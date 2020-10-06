Вторник, 6 Октябрь, 13:34

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 78,13
€ 91,66
7°


1225889 +0
Обь
112см -10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

В Барнауле произошел конфликт между автомобилистом и водителем скорой помощи

, ИА "Амител"
По словам очевидцев, автомобиль неотложки мешал проезду

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен конфликт между автомобилистом и водителем машины скорой помощи. Ролик опубликован в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, во дворе дома по адресу Балтийская, 97, скорая мешала проезду, что возмутило одного из автомобилистов. Тот предъявил претензии водителю неотложки, после чего между мужчинами сначала произошла словесная перепалка, а затем они начали толкаться.

Как сообщили amic.ru в ГУ МВД по Алтайскому краю, на момент публикации никаких заявлений от участников конфликта в полицию не поступало.

В середине сентября в Алтайском крае на трассе сгорел автомобиль скорой помощи. Машина принадлежала ЦРБ Завьяловского района.

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

6.10.2020 12:51
- гость -

Проезду мешала не скорая помощь а брошеные на ночь жоповозки

6.10.2020 13:00
- гость -

Да ладно...жоповозки им мешают. Ага. Как же! Эти чуваки из скорой как раскорячатся на всю дорогу и ни как не обойти, не объехать их. Хотя даже если есть место припарковаться сбоку, они всё равно встанут посередине и стоят не двигаясь. Помнится один такой умник заехал в парк Лесная сказка прямо на пешеходную дорожку и стоял там не менее полу часа. А людям приходилось его обходить по грязи, хотя в двух метрах от него была асфальтированная проезжая часть. И таких случаем не мало! Совсем оборзели.

6.10.2020 13:01
гость

Научить водятла правилам ПДД, наверняка даже и не знает про приоритет проезда служебного транспорта !!! Таким права надо в ...опу засовывать, и долго долго отправлять на экзамены по ПДД. Через псих диспансер!

6.10.2020 13:03
гость

Вот вылезло "крышевание" автошкол - водители не знающие правил на улицах города - АХТУНГ!!!!

6.10.2020 13:03
Россиянин

В этом дворе спокойно можно объехать по другой дороге, не понял, что надо "автолюбителю"? Ещё и набросился. Неадекват какой-то. Надо нападение на работников скорой при исполнении прировнять к нападению на полицейского при исполнении.

6.10.2020 13:05
- гость -

6.10.2020 13:00
- гость -
Да ладно...жоповозки им мешают. Ага. Как же! Эти чуваки из скорой как раскорячатся на всю дорогу и ни как не обойти, не объехать их.

интересно, когда ты и твои родственники вызвать скорую будете ты тоже так напишешь, или язычок прикусишь?

6.10.2020 13:12
Гость

6.10.2020 13:03
Россиянин

О чем вы?! Приятельнице (фельдшер на скорой) ровно год назад во время дежурства в машине мужик, которому она оказала помощь и везла в больницу зашивать (получил в пьяной драке), ногой всек в челюсть. Слава Богу челюсть не сломал, но было серьезное сотрясение ну и гематома на все лицо. Так вот, у нее заявление приняли, по всему городу гоняли из района в район (забрала она его от Чинара в Индустриальном, а ударил он её когда ехали мимо Галактики - в Железнодорожном). И это НИЧЕМ не закончилось!!! Никакого наказания злодею!! Он даже не извинился! Хотя жена с ним ехала, могла оценить кто прав, кто виноват и хоть-бы устно извинились((( Мало того, длительный больничный фельдшера, и ! Та-дам!! Её лишают годовой премии, т.к. она в календарном году ушла на больничный. А то что это во время работы, в результате нападения, это никого не взволновало... Вот так они работают, о какой защите может идти речь?! И полиции ПОФИГ!

6.10.2020 13:15
гость

Живу в многоэтажке, частенько стоят скорые по вызову, если надо проехать или припарковаться, подхожу к водителю прошу пропустить. Ни разу ни кто не отказал.

6.10.2020 13:18
- гость -

Агрессивные водятлы должны наказываться соседями, чтобы не поавадно было.

6.10.2020 13:23
- гость -

В новых кварталах по сути нет дорог для разъезда 2 автомобилей. И такие ситуации давно были прогнозируемы. Абориген не даст соврать А на счет быдло автомобилиста, таких надо на месте наказывать, по ноге может проехать, а то ишь нетерпеливый толкаться начал.

6.10.2020 13:32
Гость

6.10.2020 13:18
- гость -
Поджигать?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
13:32
Расписание пригородных поездов изменили в Алтайском крае 0
13:18
"Это бесчеловечно". В АКЗС выступили в поддержку ковидного госпиталя в Новоалтайске 0
13:02
В Алтайском крае выявили 114 новых случаев COVID-19 10
12:53
Ученые назвали сроки начала новой магнитной бури 0
12:40
В Барнауле произошел конфликт между автомобилистом и водителем скорой помощи 11
12:29
Легендарные фотографии Евгения Халдея 1
12:16
"Переговорке" исполняется год. Ведущий программы рассказал о самых интересных гостях 0
12:03
"Некие странности". Ученые обнаружили необычные отложения в одной из рек на Камчатке 1
11:55
Цены на вторичное жилье в России опустились до пятилетнего минимума 2
11:44
Барнаульцы часами не могут попасть в 14-ю поликлинику. Видео 30
11:31
В Роспотребнадзоре рассказали о врожденном "иммунитете" к COVID-19 5
11:18
Иск бывшего ректора АГМУ Игоря Салдана рассмотрят заново 3
11:05
Два участка федеральной трассы отремонтировали в Алтайском крае 1
10:56
Житель Алтайского края с COVID-19 умер в Горном Алтае 0
10:45
Викторию Боню ограбили на 250 тысяч евро 14
10:31
Четырехлетний мальчик на Алтае ушел искать маму и набрел на прокурора 8
10:18
Более 4 млн. россиян столкнулись с сокращением зарплаты из-за пандемии 5
10:03
От Павловской до Речного вокзала. Жителям Барнаула подарили линию метро 3
09:54
Netflix показал новую броню сериального ведьмака 0
09:45
В Барнауле могут вернуть некоторые "ковидные" ограничения 78
09:32
В Алтайском крае увеличился индекс заболевших коронавирусом 0
09:16
Два Алтая завалило первым снегом 3
09:01
Тест-драйв Mitsubishi Outlander: максимальный комфорт и простор в любой поездке 7
08:56
Алтайских железнодорожников задержали при попытке украсть топливо 1
08:40
Часовню на месте гибели Михаила Евдокимова отремонтировали в Алтайском крае 2
08:28
Россияне рассказали о недовольстве уровнем здравоохранения 21
08:15
Алтайский край стал одним из двух регионов, где сентябрь не установил рекорд по теплу 0
08:04
"Везде наши проблемы". Как ковид "топит" алтайских девелоперов, работающих на госстройках 12
07:48
Доктор Мясников раскрыл фактор, который определяет течение коронавируса 12
07:34
В АлтГТУ стартовал прием студентов в военный учебный центр 0
07:20
В Алтайском крае осудят беспечную мать, по вине которой утонул четырехлетний ребенок 0
07:03
Лавров заявил, что немецкие врачи не нашли в анализах Навального боевых ядов 54
06:50
Онколог рассказал о простом способе предотвращения рака 3
06:33
Шахматная плитка и куча дорожек. Как в Индустриальном районе Барнаула строят новый сквер 4
06:22
Народные приметы. Что нужно сделать 6 октября, чтобы деньги водились 2
06:01
Мокрый снег, гололед и очень холодно. Прогноз погоды в Алтайском крае на 6 октября 0
23:45
Такой день. Самые низкие зарплаты в Сибири и ушедший в отставку вице-мэр 0
23:15
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае 0
22:45
В Барнауле может появиться музей, посвященный предпринимательству и репрессиям 7
22:09
В США рассказали о захватывающем Россию "ядовитом пришельце" 0
21:40
Новые автомобили скорой помощи поступят в Алтайский край 3
21:11
Алтайские семьи начали получать выплаты на школьные нужды 0
20:40
СМИ: в Москве готовятся вернуть пропускной режим из-за коронавируса 0
20:12
Виктор Томенко поздравил в Instagram алтайских учителей с праздником 0
19:46
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 190 0
19:12
В Роспотребнадзоре призвали усилить масочный режим в школах Алтайского края 9
18:38
Поезд насмерть переехал человека в Алтайском крае 2
18:10
Заместитель главы Бийска Олег Гузеев уходит в отставку 7
17:54
Решение о переводе алтайских школьников на дистант могут принять в ближайшие дни 16
17:41
Стала известна дата прощания с алтайским диктором Сергеем Марковым 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.