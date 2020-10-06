В Барнауле произошел конфликт между автомобилистом и водителем скорой помощи

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен конфликт между автомобилистом и водителем машины скорой помощи. Ролик опубликован в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, во дворе дома по адресу Балтийская, 97, скорая мешала проезду, что возмутило одного из автомобилистов. Тот предъявил претензии водителю неотложки, после чего между мужчинами сначала произошла словесная перепалка, а затем они начали толкаться.

Как сообщили amic.ru в ГУ МВД по Алтайскому краю, на момент публикации никаких заявлений от участников конфликта в полицию не поступало.

В середине сентября в Алтайском крае на трассе сгорел автомобиль скорой помощи. Машина принадлежала ЦРБ Завьяловского района.