В Барнауле ребенок попал в больницу после ДТП на пешеходном переходе

Вечером 6 октября в Индустриальном районе произошел наезд на пешехода. Пожилой водитель на иномарке сбил ребенка на переходе.

В ГИБДД уточнили, что инцидент произошел в 19:20 на улице Шумакова. 71-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Corolla сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

12-летний мальчик получил серьезные травмы и с места происшествия его увезли в больницу. Информации о состоянии пострадавшего нет.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее amic.ru писал, что 29 сентября в Барнауле автомобиль наехал на 14-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.