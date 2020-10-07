В Барнауле ребенок попал в больницу после ДТП на пешеходном переходе

Вечером 6 октября в Индустриальном районе произошел наезд на пешехода. Пожилой водитель на иномарке сбил ребенка на переходе.
В ГИБДД уточнили, что инцидент произошел в 19:20 на улице Шумакова. 71-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Corolla сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
12-летний мальчик получил серьезные травмы и с места происшествия его увезли в больницу. Информации о состоянии пострадавшего нет.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее amic.ru писал, что 29 сентября в Барнауле автомобиль наехал на 14-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Комментарии
Классика жанра. За рулем старый человек с замедленными реакциями, на дороге не внимательный ребёнок и "в помощь" ко всему этому, пешеходный переход как будто специально созданный чтобы было удобно убивать.
Установите сначала всех причастных к созданию и согласованию этого "пешеходного перехода" на тот свет.
7.10.2020 12:02
АБОРИГЕН
У нас многие водители уверены, что если нет знака движения по полосам, то можно из правого крайнего положения поворачивать налево! Они с пеной у рта доказывают, что при таком маневре они для всех поворачивающих из левого ряда налево, являются помехой с права и их должны пропускать!
7.10.2020 12:09
- гость -
Вопрос не в том кто и в чем уверен и что считает правильным. Вопрос тут должен задаваться на уровень выше. Почему на опасном участке дороге не внятно организованно движение, приводящее к ДТП? Как показывает практика, формальная апелляция к пунктам ПДД вопрос не решает. Есть опасный участок дороги, значит организация его проезда должна быть таковой, чтобы ни у водителя, ни у пешехода не было никаких шансов попасть в ДТП, у них не должно быть никакого выбора кроме правильного, а значит безопасного.
7.10.2020 12:27
АБОРИГЕН
Тут немного Вы неправы! Если не соблюдать ПДД или трактовать как вздумается (в свою пользу), то никакие меры не помогут избежать ДТП.
7.10.2020 12:48
- гость -
Я не говорил про не соблюдать ПДД. Я говорил, что если формально апеллировать к ПДД в случаях где дорожная инфраструктура организованна не надлежащим образом, вы и дальше будете трупы собирать и цветочки с веночками по столбам вешать. На опасном участке дороги, не должно быть никаких невнятностей, неясностей и не однозначно воспринимаемой информации, инфраструктура должна ПРИНУЖДАТЬ водителей и пешеходов пересекать этот участок безопасно.
давайте признаем: этот переход сделан откровенно плохо!
ступая на ПП пешеход еще находится на парковке, за стоящими автомобилями. Человека не видно!!! ни с одной стороны, ни с другой! Это вина организаторов движения
1. Убрать парковку
2. Сделать нормальное освещение
Построили 25-ти этажный дом. через дорогу школа! этот переход нужно переделывать скорее, пока не начали повторяться ДТП.
Вина водителя 1000%!
Если подъезжаешь к пеш. перех. и ограничена видимость-сбавляй скорость вплоть до полной остановки, как раз для того, чтобы не совершить наезд на пешехода