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Сколько стоят квартиры в Барнауле. Обзор по районам

, ИА "Амител"
Вторичное жилье растет в цене. Стоит ли брать квартиру сейчас?
Проект квартиры / Фото: skol.su

Проект квартиры / Фото: skol.su

Ажиотажный спрос на вторичные квартиры в Барнауле, который начался летом 2020 года, привел к росту цен. Риелторы говорят, что подорожали все сегменты жилья, квартиры расходятся за считанные часы, а покупатели перестали торговаться. Эксперты уверены, что до конца года ситуация на рынке вряд ли изменится. Сколько сейчас стоят одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в разных районах Барнаула, смотрите в нашем обзоре.

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Больше остальных сегментов в пандемию подорожали "однушки" – их стоимость выросла на 8-12% в сравнении с прошлым годом, сообщили amic.ru в агентстве недвижимости "Жилфонд".

"Однокомнатные квартиры традиционно рассматривают для инвестиций, а на фоне снижения ставок по депозитам и удешевления ипотеки решение вложить средства в покупку недвижимости граждане принимали гораздо чаще", – объясняет региональный директор агентства недвижимости "Жилфонд" в Барнауле Людмила Авдюхина.

Двухкомнатные квартиры прибавили в цене 6-10%, "трешки" – 5-7%.

Риелторы подчеркивают: цены на квартиры в Барнауле во многом зависят как от района, так и от "возраста" многоквартирных домов. Например, в одном из самых густонаселенных районов города – Индустриальном – представлено разноплановое жилье: от хрущевок в Новосиликатном до новостроек в районе улиц Взлетная, Балтийская, Ускова. Поэтому ценовой разбег в этом районе велик. 

"Если в Новосиликатном однокомнатную квартиру в хрущевке можно купить за 1,3-1,4 млн рублей, то похожая квартира в районе улицы Панфиловцев будет стоить уже 1,6 млн рублей. "Однушка" улучшенной планировки площадью 35-36 кв. метров в доме 90-х годов постройки в Индустриальном районе продается за 1,9 млн рублей, а в новых кварталах такая же по площади квартира будет дороже на 200-300 тысяч рублей", – говорит Людмила Авдюхина.

По ее словам, в новых кварталах Барнаула в продаже часто встречаются однокомнатные квартиры, стоимость которых выше 3 млн рублей. Дело в том, что у таких лотов – свободная планировка, но большая площадь – около 60 "квадратов". Этим и объясняется высокая цена.

В Железнодорожном районе Барнаула, по оценкам экспертов, мало новых многоквартирных домов, поэтому и средняя стоимость квартир низкая: однокомнатные квартиры можно купить за 1,65-1,75 млн рублей, "двушки" – за 2,45 млн рублей, а трехкомнатную квартиру от 57 "квадратов" – за 3,3 млн рублей. 

"Здесь преобладают хрущевки, серийное жилье", – добавляет Авдюхина. 

В Октябрьском районе "намешан" как старый фонд (дома по "красной линии" Ленинского проспекта), так и хрущевки, "панельки" и элитные новостройки. В результате покупатели могут найти двухкомнатные квартиры, которые, с одной стороны, дешевле однокомнатных, а с другой – дороже "трешек". 

В Ленинском районе Барнаула стоимость однокомнатных квартир (как и двухкомнатных) начинается от 1,6 млн рублей. Здесь же продают самые дешевые в городе трехкомнатные квартиры: средняя цена в этом сегменте составляет 2,9 млн рублей. Для сравнения: чуть дешевле – за 2,6 млн рублей – в Индустриальном районе продают двухкомнатные квартиры. 

В целом стоимость "трешек" в Ленинском районе Барнаула варьируется от 2,25 до 5,8 млн рублей. 

Но самый широкий диапазон цен, по данным специалистов по недвижимости, наблюдается в Центральном районе Барнаула. Здесь можно найти квартиру как за 1,3 млн, так и за 25 млн рублей. Риелторы объясняют это протяженностью и разнообразием застройки. 

"В состав района входит поселок Южный, где цены на однокомнатные квартиры начинаются от 1,3 млн рублей, и район новостроек премиум-класса на Горе, где "однушки" продаются от 3-4 млн рублей", – отмечает Людмила Авдюхина.

Риелторы уверены, что до конца года стоимость квартир продолжит расти: спрос на новостройки в Барнауле будет подогревать льготная ипотека, которую обещают продлить на 2021 год. Но покупатели, которые не смогут подобрать подходящие – по цене, квадратуре, расположению – варианты в строящихся домах, обратятся к рынку вторичного жилья. Как и почему он изменился за время пандемии, читайте в нашем материале "Продать за шесть часов. Барнаульцы массово скупают квартиры на вторичном рынке".

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.10.2020 08:47
- гость -

Сколько стоит заказная статья?

8.10.2020 09:01
- гость -

Сколько стоит заказная статья?

примерно по стоимости как сортир в панельке на Ускова

8.10.2020 09:30
- Житель Барнаула-

Очередной вброс информации, для создания паники и создания спроса на вторичку со стороны риэлторов. Ищу хорошую квартиру в центре более месяца стоимостью более 5 млн., квартиры не продаются, объявления о продажах висят месяцами, только цены продавцов подогреваются на фоне искусственно создаваемой паники.

8.10.2020 09:30
- гость -

в Барнауле и даром уже не надо

8.10.2020 09:32
- гость -

пффф, те кто сейчас ипотеку по госпрограмме хватанул, в 2021 будет ее скидывать ибо денег тютю
надо обождать..

8.10.2020 09:34
- гость -

8.10.2020 09:30
- Житель Барнаула-

подтверждаю.
неспешно смотрим квартиру для сына студента. одна шляпа чета.

8.10.2020 09:36
- гость -

Амик, вы два дня назад писали: https://www.amic.ru/news/469663/
Так где правда?

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