Продать за шесть часов. Барнаульцы массово скупают квартиры на вторичном рынке

Ажиотажный спрос на квартиры в Барнауле сместился с первичного рынка на вторичный: горожане уже раскупили однокомнатные и двухкомнатные квартиры, цены на которые резко выросли. Риелторы говорят, что лоты, обычно "висевшие" в базах два-три месяца, продаются за несколько часов, покупатели перестали торговаться и дежурят на сайтах объявлений, чтобы "поймать" подходящий вариант. Amic.ru узнал у специалистов по недвижимости, как долго продлится такой ажиотаж и на сколько подорожали квартиры за последние полгода.

"Продали всю "вторичку"

Барнаулец Юрий вместе с женой и двухлетним сыном несколько лет жил в малосемейке на Потоке. Весной 2020 года семья оформила ипотеку, продала старую квартиру и в июле купила "двушку" в хрущевке в том же районе. Новая квартира обошлась семье в 1,7 млн рублей. "Дороговато, но зато в одной комнате сделан хороший ремонт", – подумал мужчина. Пока шло оформление сделки, стоимость жилья в Барнауле резко выросла.

"Мы где-то около трех недель ждали согласования от банка, документов от нотариуса, МФЦ, и в это время на рынке творилось что-то невероятное. В соседнем подъезде такую же по площади и планировке "двушку", как у нас, только в "убитом" состоянии, продали за 2,2 млн рублей. Мы-то, конечно, счастливы, что успели так выгодно купить, а вот продавец была очень расстроена", – говорит Юрий.

Риелторы Барнаула объясняют: спрос на вторичное жилье в городе резко вырос из-за того, что покупатели не смогли найти подходящие – по цене, квадратуре, расположению – варианты в новостройках.

"На первичном рынке оказался пробел. Застройщики пока монотонно готовят документы на новые проекты. Но рынок уже "вымыл" первую часть квартир, которые остались на момент большого спроса, и мы оказались в такой ситуации, что человеку нечего купить на "первичке". В результате какая-то часть инвесторов пошла на вторичный рынок", – отмечает председатель комитета АлтТПП по предпринимательству в строительной сфере Марина Ракина.

Многие риелторы города сейчас вообще не понимают, как работать в ближайшие месяцы: ликвидных вариантов нет ни на рынке новостроек, ни на "вторичке".

"Основная масса квартир по привлекательной цене, с хорошим месторасположением, в нормальном состоянии давно "ушла" с рынка. У нас в агентстве продали всю "вторичку", которая была в базе, сейчас ищем, набираем новые объекты", – говорит руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.

Цены на вторичные квартиры в Барнауле по данным на 1 октября 2020 года / Информация предоставлена агентством недвижимости "Жилфонд"

Ажиотажный спрос на недвижимость привел к тому, что квартиры находятся в экспозиции меньше суток. По словам Марины Ракиной, когда покупатели начинают звонить по объявлениям, то часто слышат ответы: "Квартира на задатке", "Квартира продана". И когда, наконец, находят более-менее подходящий вариант, то бронируют не раздумывая.

"Раньше покупатель определялся с квартирой в течение месяца-двух, недвижимость продавалась в среднем за два-три месяца. Сейчас ажиотаж заставляет покупателя принимать решение в более короткие сроки. Ликвидные лоты ("однушки", "двушки" среднего сегмента) выставляют на продажу, например, в 12:00 часов, а в 18:00 покупатель уже вносит задаток. Такого мы давно не наблюдали", – уверена Марина Ракина.

"Нет" торгу

Ажиотажный спрос неминуемо привел к росту цен на жилье. Больше всего подорожали "однушки" – их стоимость увеличилась на 8-12% в сравнении с прошлым годом, сообщили amic.ru в агентстве недвижимости "Жилфонд".

"Однокомнатные квартиры традиционно рассматривают для инвестиций, а на фоне снижения ставок по депозитам и удешевления ипотеки решение вложить средства в покупку недвижимости граждане принимали гораздо чаще. Двухкомнатные квартиры прибавили в цене 6-10%, "трешки" – 5-7% в зависимости от района и типа квартиры (серийная или хрущевка)", – говорит региональный директор агентства недвижимости "Жилфонд" в Барнауле Людмила Авдюхина.

Еще одна тенденция, которая наблюдается на рынке, – отсутствие торга, говорит Марина Ракина. Весной в Барнауле квартиру могли выставить за 2,5 млн рублей, а продать за 2,35 млн. Сейчас продавцы готовы уступить не более 20-30 тыс. рублей.

"Из-за того что человек быстро принимает решение о покупке, торга нет. Покупатель понимает: если он не купит квартиру за 2,5 млн рублей, то завтра ее уже не будет. Поэтому сейчас, если лот выставили за 2,5 млн, то и продали за 2,5 млн. Конечно, есть категория покупателей "мы никуда не торопимся", они могут накрутить цену до 2,65 млн рублей", – говорит Марина Ракина.

Эксперты прогнозируют, что до конца года ситуация на рынке вряд ли изменится: спрос на новостройки будет подогревать льготная ипотека, которую обещают продлить на 2021 год. Покупатели, которые не смогут подобрать подходящие варианты, продолжат искать жилье на "вторичке". Но что будет в следующем году, эксперты пока сказать затрудняются. По их мнению, развитие рынка жилья в 2021-м будут определять два главных критерия – банковская ставка по ипотеке и платежеспособность населения. Если хотя бы один из этих параметров "просядет", раскрученное "колесо" спроса начнет замедляться.