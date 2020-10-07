Почти треть жителей Алтайского края сделали прививки от гриппа за счет бюджета

По состоянию на 2 октября в Алтайском крае более 668 тысяч человек (28,8% населения) прошли вакцинацию против гриппа за счет федерального бюджета, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"В край уже поступило 65% от заявленного количества противогриппозной вакцины "Совигрипп" для иммунизации взрослого населения и 43,4% детской вакцины "Совигрипп". Всего осенью 2020 года в Алтайском крае планируется привить из федерального бюджета 1,222 млн человек", – говорится в сообщении.

На средства, выделенные из других источников (личные деньги, средства работодателей), на 2 октября привились 2419 человек. В ведомстве отметили, что такой результат свидетельствует о низкой активности населения и недостаточен для создания коллективного иммунитета.

В период с 28 сентября по 4 октября в крае зарегистрировали 22,8 тысячи случаев ОРВИ. При этом превышение недельных порогов наблюдается только среди взрослых. Случаев заболевания гриппом в регионе не зарегистрировали.

Напомним, прививочная кампания против гриппа проходит в Алтайском крае с 24 августа.