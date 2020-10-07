В Барнауле нашли мальчика, пропавшего после школы

В Барнауле живым нашли девятилетнего мальчика, который 6 октября не вернулся домой после школы. Об этом сообщает алтайское отделение поискового отряда "Лиза Алерт".

Напомним, поиски ребенка в темно-синей куртке и с бирюзовым рюкзаком начались в среду, 7 октября. Спустя несколько часов несовершеннолетнего заметила одна из жительниц города, благодаря звонку которой мальчика удалось найти. Где он находился все это время – не уточняется.

Как ранее сообщил amic.ru, в лесу в Первомайском районе Алтайского края пропали двое взрослых и ребенок. 3 октября около 19:00 их машина Nissan Teana застряла неподалеку от поселка Лесного. "Лиза Алерт" организовала поиски пропавших и позднее их удалось найти.