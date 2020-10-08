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"Поддерживаем, подстраховываем". Алтайский министр ЖКХ рассказал, как регион готов к зиме

, ИА "Амител"
Несколько городов и районов края могут остаться без паспортов готовности
Отопительный сезон / Фото: konkurs.interrao.ru

Отопительный сезон / Фото: konkurs.interrao.ru

В Алтайском крае, несмотря на старт отопительного сезона, продолжаются ремонт и замена сетей, формируются запасы угля, а города и районы получают паспорта готовности к зиме. Об этом во время пресс-конференции 7 октября заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Иван Гилев. 

Тепло подано

Подавать тепло в соцобъекты и жилой фонд Алтайского края, по словам министра, начали 29 сентября. В течение пяти дней на большей части территории региона среднесуточная температура была менее 8 градусов, а это "прямое основание для начала отопительного сезона".

"30 сентября в обед мне отчитались о запуске тепла. Запустились везде нормально, были небольшие технические нарушения, порывы, все было устранено. Около 2 тыс. школ и детсадов, более тысячи больниц, учреждений культуры – все они по состоянию на 2 октября запущены. Весь жилой фонд имел возможность подключиться. В Барнауле и Бийске часть домов не подключились к системе теплоснабжения, но по магистральным сетям все циркулировало, тепло было подано", – отмечает министр.  

Коронавирус не помеха

Ежегодно в Алтайском крае в малую теплоэнергетику и водоснабжение направляют 2,5-2,7 млрд рублей. 1 млрд – затраты предприятий и органов местного самоуправления, 1,5 млрд – деньги краевого бюджета, отметил Гилев.

"Уже около трех лет мы выделяем деньги на реконструкцию и капитальный ремонт, чтобы все было качественно и надежно. Из 1,5 млрд по итогам года на теплоснабжение будет потрачено 800 млн рублей", – заявил министр.

Коронавирус не оказал никакого влияния на работу малой энергетики: отрасль на "паузы" не выходила, на предприятиях системных заболеваний нет, все работы осуществлены. Гилев отметил, что к началу отопительного сезона была проделана большая работа.

"Подготовлено почти 1,8 тыс. котельных, 3 тыс. км тепловых сетей, 13 тыс. км сетей водоснабжения. Их нужно посмотреть, проверить, "перебрать", – сказал министр.

Некоторые работы, по его словам, не удалось завершить до начала отопительного сезона. Однако они никак не влияют на подачу тепла в дома и соцобъекты, поэтому их продолжат выполнять зимой и весной 2021 года.

"Эти работы не связаны с началом отопительного периода – то, что везде запущено, – подтверждает. Где-то мы меняем резервный котел, прокладываем новую теплотрассу, не переключаясь от старой", – объясняет Гилев.

Угольные резервы

Несмотря на начало отопительного сезона, пока не все города и районы края сформировали нормативный запас угля в 1,5 тыс. тонн. Этого объема хватает на 45 дней непрерывной работы. Однако власти пока не видят причин для беспокойства.

"Не у всех есть нормативный запас. 26 муниципальных образований сформировали 45-дневный запас, у остальных (43 муниципалитета) есть резерв на семь и более дней. Ситуация управляемая, ни для жителей, ни для органов власти проблем нет. В Алтайском крае ежегодно также формируется свой резервный запас угля. Сегодня на площадках лежит 26 тыс. тонн. Ситуацию всегда поддерживаем, подстраховываем", – заверил Гилев.

По его словам, около 200 тысяч тонн угля закуплено централизованно: этот объем необходим для нужд примерно 600 бюджетных организаций, муниципальных унитарных предприятий.

Паспорта – не у всех

В Алтайском крае не все муниципальные образования могут получить паспорта готовности к отопительному сезону. Однако без тепла их жители все равно не останутся, заверил министр. Проверку готовности городов и районов к зиме завершат 15 ноября: к этому времени все они должны получить паспорта. Министр уверен, что это невозможно.

"Конечно, в таком объеме мы не получим. На данный момент паспорта выданы 29 муниципальным образованиям из 137, которые подлежат оценке. Работа только началась, ведется только неделю", – считает Иван Гилев.

По его словам, в прошлом году был большой процент готовности – 95%. Паспорта не получили лишь семь муниципальных образований, среди которых Яровое, Алейск, Михайловский, Первомайский и Тальменский районы.

"Им уделяем большее внимание. Если к 15 ноября паспорта получены не будут, главы должны продолжить работу по устранению замечаний Ростехнадзора и уже получить акт готовности", – отметил министр строительства и ЖКХ.

Сейчас опасения у края вызывают два города, которые могут остаться без паспортов готовности: Яровое и Алейск. В Яровом еще с осени прошлого года действует режим ЧС. Правительство края не намерено его снимать, пока на ТЭЦ города не отремонтируют котлы и не обеспечат станцию нормативным запасом угля на новый отопительный сезон. Ранее сообщалось, что документы могут не получить и два района края – Калманский и Тальменский. Однако тепло в этих муниципальных образованиях все равно будет подано, заверил чиновник.

"Работать без паспорта готовности к зиме нельзя. Но поскольку теплоснабжение оказывать обязательно, то ряд муниципалитетов деятельность по теплоснабжению осуществляют без паспорта. Мы работу эту ведем, когда-нибудь мы можем прийти к 100% получения паспортов", – убежден министр.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.10.2020 12:07
Лапоть

Ну если всё так хорошо, то почему до сих пор нет отопления в школе с. Шадрино?

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