Уголовное дело возбудили из-за гибели подростка под колесами грузовика в Барнауле

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло вечером 7 октября в Барнауле. Водитель КамАЗа насмерть сбил 14-летнего мальчика на улице Вологодской.
В МВД уточнили, что наезд на пешехода произошел в 18 часов 29 минут у дома № 1.
"По предварительным данным, водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем КамАЗ, допустил наезд на 14-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.
Назначены все необходимые экспертизы, в том числе и автотехническая.
Комментарии
Сегодня наблюдал такую картину: парнишка лет 14-15 идет уткнувшись в телефон, видно по шнуру - в ухе наушник. Подходит к переходу, не отрываясь от телефона (что то там листает) начинает переходить и наплевать ему что творится вокруг!!! Хорошо, что водитель который ехал в этот момент был внимателен и остановился, а так бы тоже...
Родители, научите детей быть осторожными! Неужели у вас есть желание хоронить их?!
Сегодня наблюдал такую картину:
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Молодёж ведет себя, как будто они они на этом свете. Так же и дорогу переходят
Пока ситуация на дороге отдана на откуп человеческому фактору, мы так и будет иметь по 20000 трупов в год по стране. Обывателю простительно кукарекать про невнимательных детей и водителей, но так называемые профессионалы прекрасно понимают настоящую причину этой трагедии.
8.10.2020 12:12
АБОРИГЕН
Ну пока на дорогах автомобили с человеком за рулем, а не автопилоты и пока дорогу переходят живые люди, а не роботы, все будет подчинено правилам ПДД и человеческому фактору (в моем понимании - разуму).
Если человек идиот, то он и с балкона упасть может, так что винить строителей или архитектора?