Уголовное дело возбудили из-за гибели подростка под колесами грузовика в Барнауле

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло вечером 7 октября в Барнауле. Водитель КамАЗа насмерть сбил 14-летнего мальчика на улице Вологодской.

В МВД уточнили, что наезд на пешехода произошел в 18 часов 29 минут у дома № 1.

"По предварительным данным, водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем КамАЗ, допустил наезд на 14-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

Назначены все необходимые экспертизы, в том числе и автотехническая.