Грузовик насмерть сбил ребенка в Барнауле

Водитель КамАЗа насмерть сбил 14-летнего подростка в Барнауле, сообщает "КП на Алтае" со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

Трагедия случилась в среду, 7 октября, в 18:20 на пересечении улиц Вологодской и Центральной. Предварительно установлено, что грузовик ехал со стороны поселка Центрального в сторону поселка Южного и сбил ребенка, когда тот переходил дорогу.

От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. Все обстоятельства ДТП уточняются.

Как уже писал amic.ru, вечером 6 октября пожилой водитель на иномарке сбил ребенка в Индустриальном районе Барнаула. 12-летний мальчик получил серьезные травмы, с места происшествия его увезли в больницу.