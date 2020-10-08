Четверг, 8 Октябрь, 14:41

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 78,09
€ 91,81
6°


1248619 +0
Обь
100см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

"Кросс нации" в Барнауле отменили из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Из-за массового старта существует риск для здоровья людей
Фото: gcheb.cap.ru

Фото: gcheb.cap.ru

Старт "Кросса нации – 2020", который был запланирован на 10 октября, отменили. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула. 

"Центральный в Алтайском крае старт "Кросса нации – 2020", который намечалось провести 10 октября в Барнауле, отменяется. Эпидемиологическая ситуация не позволяет провести это массовое мероприятие. Хотя соревнования и проходят на свежем воздухе, существует риск для здоровья участников: в самом начале в стартовой зоне их собирается несколько сотен", – говорится в сообщении. 

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти. Так, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 134 новых случая. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
14:30
"Студенческий капитал" может появиться в России с подачи справедливороссов 0
14:19
Руководителя Октябрьского района Барнаула могут заменить сельским главой 1
14:10
"Кросс нации" в Барнауле отменили из-за коронавируса 0
13:59
Алтайский рецидивист вез марихуану в автомобильных чехлах 1
13:47
В Барнауле продолжается дезинфекция подъездов для профилактики COVID-19 4
13:36
В воде у побережья Камчатки не обнаружили токсинов 5
13:25
Положительный тест на COVID-19. Куда звонить и что делать? 14
13:10
Отец, мать и маленький сын погибли при пожаре в Алтайском крае 1
12:54
"Это просто безумие". Как и чем частные медклиники могут помочь Алтаю в борьбе с COVID-19 44
12:51
Живые концерты в российских барах предложили запретить до конца года 6
12:39
В Алтайском крае волонтеры вновь начали доставлять продукты пенсионерам 2
12:27
Вы делали это неправильно. Поляки рассказали, как сварить идеальную картошку 2
12:09
Еще 134 человека в Алтайском крае заразились коронавирусом 22
12:05
В Роспотребнадзоре признали, что ситуация с COVID-19 в России усложняется 13
11:53
"Как роскошное вино". Певица Анастасия Стоцкая выложила фото топлес 2
11:40
Уголовное дело возбудили из-за гибели подростка под колесами грузовика в Барнауле 12
11:20
"Поддерживаем, подстраховываем". Алтайский министр ЖКХ рассказал, как регион готов к зиме 1
11:07
Житель Санкт-Петербурга поджег себя в день рождения Путина 6
10:56
Казахстан из-за коронавируса ужесточил правила пересечения границы 0
10:45
14-я поликлиника Барнаула "прославилась" на всю страну благодаря Первому каналу 68
10:31
Серьезное ДТП произошло на трассе в пригороде Барнаула. Есть погибшие 3
10:13
Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Алтайском крае 1
10:01
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за сентябрь 2020 года 0
09:57
Светлану Тихановскую объявили в розыск на территории России 61
09:46
Пора "переобуваться". На трассе под Рубцовском неожиданно наступила зима 1
09:31
Полицейский, который задушил Джорджа Флойда, вышел на свободу под залог 4
09:19
Массовая авария произошла на трассе неподалеку от Барнаула 4
09:03
103 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Республике Алтай 1
08:50
Онищенко оценил реакцию мира на коронавирус на "твердую двойку" 11
08:39
Замдиректора алтайской школы обвиняют в мошенничестве 1
08:28
Магнитная буря обрушится на Землю в октябре. Когда и чем опасна? 1
08:15
Кремль не видит смысла в новых мерах поддержки экономики 14
08:02
Сколько стоят квартиры в Барнауле. Обзор по районам 9
07:48
"Как само собой". Алтайский Минстрой планирует сбросить Камень-на-Оби с угольной "иглы" 3
07:35
Что сделал для Руси Сергий Радонежский и что нельзя делать в день его преставления 17
07:19
В Барнауле экстренно ищут водителей скорой помощи 25
07:02
Квартира в Москве или Питере. Как купить жилье в столице, не выезжая из Барнаула 0
06:49
Непрошеный гость из Алтайского края отправится в колонию 3
06:33
Народные приметы. Как по погоде 8 октября определить, когда придет зима 2
06:17
Мементо море. Полицейские приехали на место ЧП на Камчатке и стали мемом 7
06:01
Жителей Алтайского края вновь ожидают холод и мокрый снег 2
23:45
Такой день. Подготовка Барнаула к снегопаду и продление ареста Михаила Старцева 1
23:16
Роскачество назвало товары, которыми больше всего недовольны россияне 3
22:47
В Барнауле на два месяца перекроют участок в переулке Некрасова 0
22:14
Дробыш рассказал об убытках артистов из-за COVID-19 6
21:40
Грузовик насмерть сбил ребенка в Барнауле 3
21:11
Почти треть жителей Алтайского края сделали прививки от гриппа за счет бюджета 3
20:40
Дорожники приготовились к надвигающемуся на Барнаул снегопаду 1
20:12
В Рязанской области загорелся склад боеприпасов 1
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 192 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.