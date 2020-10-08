"Кросс нации" в Барнауле отменили из-за коронавируса

Старт "Кросса нации – 2020", который был запланирован на 10 октября, отменили. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

"Центральный в Алтайском крае старт "Кросса нации – 2020", который намечалось провести 10 октября в Барнауле, отменяется. Эпидемиологическая ситуация не позволяет провести это массовое мероприятие. Хотя соревнования и проходят на свежем воздухе, существует риск для здоровья участников: в самом начале в стартовой зоне их собирается несколько сотен", – говорится в сообщении.

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти. Так, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 134 новых случая.