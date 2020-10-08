Еще 134 человека в Алтайском крае заразились коронавирусом

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о 134 новых случаях заболевания в регионе, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае выросло до 14 711 человек. Выздоровел 12 721 человек.

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 73, Новоалтайск – 13, Первомайский район – 11, Заринск – 10, Залесовский, Смоленский районы – по 5 заболевших, Рубцовск – 4, ЗАТО Сибирский, Тогульский район – по 3 заболевших, Заринский, Косихинский, Троицкий районы – по 2 заболевших, Кытмановский район – 1.

Кроме того, за сутки в регионе скончались еще 10 пациентов, которые болели COVID-19. Общее количество смертельных случаев достигло 557. Из них 246 умерли от коронавируса.

В тяжелом состоянии на 8 октября находятся 249 пациентов. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 102 человека. В ковидных госпиталях остаются свободными 355 коек.

Как уже сообщал amic.ru, ранее алтайский Минздрав опроверг появившуюся в СМИ информацию, что регион якобы не смог вовремя оформить заявку на вакцину от COVID-19 и теперь получит препарат самым последним в России.