ТЦ Барнаула просят не вводить повторные ограничения из-за COVID-19

Фото: Barnaul22

Арендаторы и сотрудники ТРЦ "Арена" написали коллективное обращение губернатору Виктору Томенко, главе Барнаула Вячеславу Франку и в Роспотребнадзор с просьбой не закрывать торговые центры.

Копию письма опубликовало сообщество Barnaul22. Всего под обращением подписались 344 человека – работники отделов, самого ТРЦ и администрации. Кроме того, подобные обращения написали и сотрудники других центров.

"На данных объектах работает большое количество предпринимателей и наемных работников города Барнаула. В случае закрытия объектов возрастет угроза банкротства, поскольку предприниматели и организации еще не справились с предыдущей приостановкой коммерческой деятельности", – сказано в документе.

Кроме того, в коллективном письме обращают внимание на наличие у сотрудников кредитов и коммунальных платежей, а также расходы по содержанию детей. "Мы можем остаться без средств к существованию, а мелкий и средний бизнес разорится", – говорится в тексте письма.

В свою очередь сотрудники ТЦ пообещали соблюдать все необходимые меры по профилактике распространения COVID-19.

Напомним, что 6 октября алтайский Роспотребнадзор обратился в оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом с предложением вернуть большинство ограничений, которые действовали ранее. В ведомстве предлагают приостановить деятельность торговых и детских развлекательных центров, ограничить оказание плановой медицинской помощи и перевести офисных сотрудников на удаленку.