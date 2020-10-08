ТЦ Барнаула просят не вводить повторные ограничения из-за COVID-19

Фото: Barnaul22
Арендаторы и сотрудники ТРЦ "Арена" написали коллективное обращение губернатору Виктору Томенко, главе Барнаула Вячеславу Франку и в Роспотребнадзор с просьбой не закрывать торговые центры.
Копию письма опубликовало сообщество Barnaul22. Всего под обращением подписались 344 человека – работники отделов, самого ТРЦ и администрации. Кроме того, подобные обращения написали и сотрудники других центров.
"На данных объектах работает большое количество предпринимателей и наемных работников города Барнаула. В случае закрытия объектов возрастет угроза банкротства, поскольку предприниматели и организации еще не справились с предыдущей приостановкой коммерческой деятельности", – сказано в документе.
Кроме того, в коллективном письме обращают внимание на наличие у сотрудников кредитов и коммунальных платежей, а также расходы по содержанию детей. "Мы можем остаться без средств к существованию, а мелкий и средний бизнес разорится", – говорится в тексте письма.
В свою очередь сотрудники ТЦ пообещали соблюдать все необходимые меры по профилактике распространения COVID-19.
Напомним, что 6 октября алтайский Роспотребнадзор обратился в оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом с предложением вернуть большинство ограничений, которые действовали ранее. В ведомстве предлагают приостановить деятельность торговых и детских развлекательных центров, ограничить оказание плановой медицинской помощи и перевести офисных сотрудников на удаленку.
Комментарии
Ваше мнение принято к сведению. Решение будет принято исходя из динамики эпид обстановки
Все барахло,что они продают в интернете на 50% дешевле.
А эти подписавшиеся господа не пробовали хоть что-то делать чтобы их бизнес не выглядел опасным в такой период эпидобстановки. Ну я имею ввиду чтоб работники были реально в масках, а не в масках не бороде?
Чтоб на входе посетителям реально обрабатыывали руки, а не пузырьки для профанации стояли в углу?
Чтоб не пускали на порог заведения посетителей без масок?
Есть рекомендации по безопасному ведению бизнеса в торговле. Ни одна точка его не соблюдает, и потом когда увеличивается количество заболевших начинают возмущаться, а почему их закрывают. Закрывают там где видимость опасности. Устраните видимость и никто вас не тронет.
8.10.2020 16:16
- гость -
А Вы так верите что маски обезопасят? Больницы не принимают больных, а Вы все про маски...
8.10.2020 16:19
- гость -
Верю.
А вы не можете никак провести параллель почему больницы не могут всех принять и то что все не носят маски?
Во всем поддерживаю выше написавшего маски надо требовать одевать при входе а не у кассы.
Ну да, конечно, ТЦ виноваты в том, что кому-то сильно сложно надеть маску. Почему сотрудники магазина должны хватать кого-то за руки и обрабатывать эти руки антисептиком, если стоят пузырьки и любой адекватный человек САМ, без чьих-то просьб и уговоров, может обработать свои руки.
8.10.2020 16:25
М.Ю.
А Вы постойте сегодня вечером на входе в Арену и посчитайте процентное соотношение "адекватных человек".
Адекватным людям не нужно объяснять необходимость индивидуальной защиты.
А для остальных требуются особые меры.
Адекватные вообще не ходят по ТЦ. Так что нечего там и считать.
- гость -
8.10.2020 16:25
И самаое лучшее, чтобы сотни человек просто лишились работы со всеми вытекающими последствиями? Так что ли?
8.10.2020 16:33
М.Ю.
Самое лучшее начать уважать своих клиентов.
8.10.2020 16:31
- гость -
Адекватные люди, адекватно оценивают защитные свойства масок не имеющих достаточного класса защиты и сертификатов подтверждающих его. И не от каких особых мер такая маска предохранять не станет к сожалению.
8.10.2020 16:35
- гость -
Если вас там не уважают, чё вы туда прётесь то?
Заколебали с масками, что не защищают. Факты.
В Китае носили маски, обрабатывали руки, соблюдали все требуемые рекомендации, теперь Сейчас Китай единственный живёт в обычном ритме.
8.10.2020 16:33
Если клиент откровенно плюёт на масочный режим, заходя в закрытое помещение без маски, подвергая себя и окружающих потенциальной опасности, то он не уважает других, а значит и себя. Если посетителя выкинут из магазина за нежелание надеть маску, то, рискну предположить, слетится стая масочно-ковидных диссидентов и начнётся тааакой вой, что мама дорогая. Или, по-Вашему, отлавливать безмасочных и насильно напяливать на них маски - это высшее проявление уважения к клиенту? Во всех ТЦ, магазинах, ОТ висит листок с просьбой перед входом надеть маску. Но большинству же плевать. А потом верещим, что нас не уважают, всех закрыть и т.д.
8.10.2020 16:38
месный
Если вас там не уважают, чё вы туда прётесь то?
отсутствие должной рекаламы. Потребовалось мне купить спорт обувь. В интерент магазинах без примерки, как-то не огонь идея. Пришлось сходить в декатлон. Где ещё купить кроме спортмастера я не знаю, вот и пришлось сходить.
К сожалению, у нас общественная сознательность стремится к нулю. Сам поход в ТРЦ в такое время, я считаю, возможен лишь при крайней необходимости. То есть там делать нечего. А многие гулять туда ходят... Да и в самих ТЦ в большинстве случаев создаётся лишь видимость мер. Бизнес, конечно, жаль, но это реально рассадники заразы
Надо не ТЦ закрывать, а непрерывно всеми способами вбивать в головы ВСЕХ людей обязательные меры предосторожности. И, главное, чтобы люди поняли, что с малейшими признаками орви надо сидеть дома и не идти на работу или в магазин.
Иначе медицина не вытянет всех бессметрных и тех, кого они одарили
8.10.2020 16:44
М.Ю.
Я же объяснил причинно-следственную связь.
Ковидные диссиденты не хотят носить маски - Прутся в общественные места заражая себеподобных и окружающих, которые хоть и в маске, но она их не защищает, потому что нет должного класса защиты на вдох. - Значит такие места опасны для общества - Значит их нужно закрыть.
Другой вариант. Сделать так чтобы ковидные диссиденты не пёрлись туда, где их не будут обслуживать и не заражали окружающих людей. Опасных мест нет - Не надо закрывать.
А липовы листочки на дверях мгазинов не соблюдают даже работающие внутри сотрудники, о каких диссидентах речь?
8.10.2020 16:39
гость
В Китае в короткие сроки строили больницы, а не закрывали как у нас. В обязательном порядке человек обязан был обратиться в больницу в случае если почувствовал недомогание, а у нас не попадешь на прием к врачу даже если ползком приползешь.
Только закрыть!
Не реклама, заметил, что Бахетле единственный, где соблюдают меры безопасности, на входе сидит женщина руки обработает, маску даёт, при мне обрабатывают корзинку, охранник бдит, на кассе также предлагают обработать руки.
В других магазинах всё на самотёк.
В Марии ра еще и с явными признаками ОРВИ стоят