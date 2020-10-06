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В Алтайском крае предложили вернуть большинство ковидных ограничений

, ИА "Амител"
Под удар могут попасть фуд-корты, торговые центры и плановая медпомощь

Алтайский Роспотребнадзор обратился в оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом с предложением вернуть большинство ограничений, которые действовали ранее. Фото документа, адресованного губернатору Виктору Томенко, есть в распоряжении amic.ru. 

В Роспотребнадзоре отметили, что свободный коечный фонд в регионе на сегодняшний день составляет 31,6%, рост заболеваемости продолжается, а также растет удельный вес пациентов с клиническими проявлениями болезни. 

В ведомстве предлагают запретить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, обязать школьников носить маски во время занятий, приостановить деятельность торговых и детских развлекательных центров, ограничить оказание плановой медицинской помощи и перевести офисных сотрудников на удаленку. 

Ранее схожую позицию высказывали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора во время совещания с главой Барнаула Вячеславом Франком. 

Когда состоится обсуждение документа, неизвестно.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.10.2020 17:47
месный

А на что будут жить работники попавшие под это дело похрен?!?!

6.10.2020 17:53
- гость -

А на что будут жить работники попавшие под это дело похрен?!?!
____________________

А что поделать? Приходится выбирать между плохо/очень плохо.

6.10.2020 17:53
точный

пятый пункт умиляет

6.10.2020 17:54
володя

слава царю
нам копец всем
только с долгами рассчитался на что жить дальше детей кормить

6.10.2020 17:59
точный

тряпочка на рту защитит от вируса

6.10.2020 18:03
- гость -

Руки прочь от плановой медицинской помощи!

6.10.2020 18:07
Решительнее

Надо решительнее действовать. Нет времени на раскачку

6.10.2020 18:15
Гость

Вы издеваетесь?? Поликлиники хоть оставьте!!!

6.10.2020 18:21
гость

и плановая медпомощь

твари

6.10.2020 18:23
М.Ю.

Это просто .... Два с половиной месяца без работы, и вот опять. Жить на что? Предложили они...

6.10.2020 18:24
- гость -

А на что будут жить работники попавшие под это дело похрен?!?!
_______________

Путин нам поможет, как Белоруссии

6.10.2020 18:29
- гость -

если томеныч это одобрит - то считай приговор себе подпишет

6.10.2020 18:30
Павел

Тогда и продуктовые закройте и общественный транспорт !!

6.10.2020 18:30
гость

Вот по поводу каникул - верное решение! А то родителям увольняться придется , если на дистант детей посадят.

6.10.2020 18:35
гость

Опять закрыть? Вас реально на вилы поднимут, когда детей кормить нечем и плановых прикроете, так те тоже вам спасибо не скажут

6.10.2020 18:35
Гость

Конечно лучше заболеть, там такая побочка хуже не бывает потом!

6.10.2020 18:36
- гость -

6.10.2020 18:15
Гость
Вы издеваетесь?? Поликлиники хоть оставьте!!!
-----
Кто вас там лечить будет? Врачи кончаются, а дурaков без масок много.

6.10.2020 18:38
гость

6.10.2020 18:36
- гость -
а вы выберите с чего вы помрете, с голоду или от болезни, очень хочется вас услышать

6.10.2020 18:38
Пипец

Тренд течения пандемии в АК такой что если ничего не делать, через 3-4 недели территорию уже можно будет объявлять зоной бедствия. Если в Москве нарастить нарастить коечный фонд - раз плюнуть - у них все готово ещё с весны - выставочный центр под временный ковидный госпиталь - 5 дней работы например. Плюс новые больницы построили. Аппараты КТ и ИВЛ - в избытке. Врачи есть, скорые есть, деньги на лекарства амбулаторным - даже есть. В что у нас? Чтобы открыть новую ковид-больницу нужно закрыть обычную. Это нормально разве? Врачей и скорых не хватает, лекарства амбулаторным давно уже не дают, за свой счёт купить - даже проблема (аптеки пустеют: арбидол, гриппферон - дефицит), больных с явными признаками ковид - на учёт не ставят, предписание не выдают, пишут ОРВИ (верх цинизма), КТ - только избранным, да и коечный фонд, который создаётся как правило низкого качества с наспех подведённым кислородом для тяжёлых (ИВЛ думаю уже не везде есть). Поэтому и происходит то что происходит последние пару недель в крае, но говорить об этом активно начали только три дня назад, тянули, тянули, думали само рассосётся. Не рассосалось, стало т

6.10.2020 18:39
гость

маски на уроках? как 5 -6 уроков сидеть в маске детям? просто переведите на дистант, не издевайтесь

6.10.2020 18:42
- гость -

6.10.2020 18:38
гость

а вы выберите с чего вы помрете, с голоду или от болезни, очень хочется вас услышать
-------
Я с голоду не умру, мой труд востребован в любое время.

6.10.2020 18:43
Пипец

....стало только хуже. При чем здесь министр здравоохранения АК? Конечно, совсем не при чем, он просто так - наблюдатель, статист. Так что иначе нельзя - только запреты и карантин. Между деньгами и жизнью граждан нужно выбирать жизнь. А деньги потом как-нибудь. И помощь ждать от столицы

6.10.2020 18:44
гость

Ничего из этого не будет, пока не придёт указивка из Москвы. Ответственность на себя никто не берет. А царю не до этого, у него другие дела.

6.10.2020 18:45
Эхо

6.10.2020 18:38
Пипец
поинтересуйтесь,как обстоят дела в Швеции.
нет карантина,нет ограничений,нет масок.
и как результат- экономика просела на 10%,тогда как у соседей по Евросоюза,с запретами,карантинами,масками-25%.
паникерам позор.

6.10.2020 18:48
Выбора нет

6.10.2020 18:29
- гость -
если томеныч это одобрит - то считай приговор себе подпишет
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
А если не подпишет - придётся отвечать за поповские недоработки

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