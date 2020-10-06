В Алтайском крае предложили вернуть большинство ковидных ограничений

Алтайский Роспотребнадзор обратился в оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом с предложением вернуть большинство ограничений, которые действовали ранее. Фото документа, адресованного губернатору Виктору Томенко, есть в распоряжении amic.ru.
В Роспотребнадзоре отметили, что свободный коечный фонд в регионе на сегодняшний день составляет 31,6%, рост заболеваемости продолжается, а также растет удельный вес пациентов с клиническими проявлениями болезни.
В ведомстве предлагают запретить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, обязать школьников носить маски во время занятий, приостановить деятельность торговых и детских развлекательных центров, ограничить оказание плановой медицинской помощи и перевести офисных сотрудников на удаленку.
Ранее схожую позицию высказывали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора во время совещания с главой Барнаула Вячеславом Франком.
Когда состоится обсуждение документа, неизвестно.
Комментарии
А на что будут жить работники попавшие под это дело похрен?!?!
А на что будут жить работники попавшие под это дело похрен?!?!
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А что поделать? Приходится выбирать между плохо/очень плохо.
пятый пункт умиляет
слава царю
нам копец всем
только с долгами рассчитался на что жить дальше детей кормить
тряпочка на рту защитит от вируса
Руки прочь от плановой медицинской помощи!
Надо решительнее действовать. Нет времени на раскачку
Вы издеваетесь?? Поликлиники хоть оставьте!!!
и плановая медпомощь
твари
Это просто .... Два с половиной месяца без работы, и вот опять. Жить на что? Предложили они...
А на что будут жить работники попавшие под это дело похрен?!?!
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Путин нам поможет, как Белоруссии
если томеныч это одобрит - то считай приговор себе подпишет
Тогда и продуктовые закройте и общественный транспорт !!
Вот по поводу каникул - верное решение! А то родителям увольняться придется , если на дистант детей посадят.
Опять закрыть? Вас реально на вилы поднимут, когда детей кормить нечем и плановых прикроете, так те тоже вам спасибо не скажут
Конечно лучше заболеть, там такая побочка хуже не бывает потом!
6.10.2020 18:15
Гость
Вы издеваетесь?? Поликлиники хоть оставьте!!!
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Кто вас там лечить будет? Врачи кончаются, а дурaков без масок много.
6.10.2020 18:36
- гость -
а вы выберите с чего вы помрете, с голоду или от болезни, очень хочется вас услышать
Тренд течения пандемии в АК такой что если ничего не делать, через 3-4 недели территорию уже можно будет объявлять зоной бедствия. Если в Москве нарастить нарастить коечный фонд - раз плюнуть - у них все готово ещё с весны - выставочный центр под временный ковидный госпиталь - 5 дней работы например. Плюс новые больницы построили. Аппараты КТ и ИВЛ - в избытке. Врачи есть, скорые есть, деньги на лекарства амбулаторным - даже есть. В что у нас? Чтобы открыть новую ковид-больницу нужно закрыть обычную. Это нормально разве? Врачей и скорых не хватает, лекарства амбулаторным давно уже не дают, за свой счёт купить - даже проблема (аптеки пустеют: арбидол, гриппферон - дефицит), больных с явными признаками ковид - на учёт не ставят, предписание не выдают, пишут ОРВИ (верх цинизма), КТ - только избранным, да и коечный фонд, который создаётся как правило низкого качества с наспех подведённым кислородом для тяжёлых (ИВЛ думаю уже не везде есть). Поэтому и происходит то что происходит последние пару недель в крае, но говорить об этом активно начали только три дня назад, тянули, тянули, думали само рассосётся. Не рассосалось, стало т
маски на уроках? как 5 -6 уроков сидеть в маске детям? просто переведите на дистант, не издевайтесь
6.10.2020 18:38
гость
а вы выберите с чего вы помрете, с голоду или от болезни, очень хочется вас услышать
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Я с голоду не умру, мой труд востребован в любое время.
....стало только хуже. При чем здесь министр здравоохранения АК? Конечно, совсем не при чем, он просто так - наблюдатель, статист. Так что иначе нельзя - только запреты и карантин. Между деньгами и жизнью граждан нужно выбирать жизнь. А деньги потом как-нибудь. И помощь ждать от столицы
Ничего из этого не будет, пока не придёт указивка из Москвы. Ответственность на себя никто не берет. А царю не до этого, у него другие дела.
6.10.2020 18:38
Пипец
поинтересуйтесь,как обстоят дела в Швеции.
нет карантина,нет ограничений,нет масок.
и как результат- экономика просела на 10%,тогда как у соседей по Евросоюза,с запретами,карантинами,масками-25%.
паникерам позор.
6.10.2020 18:29
- гость -
если томеныч это одобрит - то считай приговор себе подпишет
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
А если не подпишет - придётся отвечать за поповские недоработки