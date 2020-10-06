В Алтайском крае предложили вернуть большинство ковидных ограничений

Алтайский Роспотребнадзор обратился в оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом с предложением вернуть большинство ограничений, которые действовали ранее. Фото документа, адресованного губернатору Виктору Томенко, есть в распоряжении amic.ru.

В Роспотребнадзоре отметили, что свободный коечный фонд в регионе на сегодняшний день составляет 31,6%, рост заболеваемости продолжается, а также растет удельный вес пациентов с клиническими проявлениями болезни.

В ведомстве предлагают запретить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, обязать школьников носить маски во время занятий, приостановить деятельность торговых и детских развлекательных центров, ограничить оказание плановой медицинской помощи и перевести офисных сотрудников на удаленку.

Ранее схожую позицию высказывали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора во время совещания с главой Барнаула Вячеславом Франком.

Когда состоится обсуждение документа, неизвестно.