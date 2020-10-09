Россиянам дадут возможность "обнулить" нарушения ПДД

Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность "обнуления" нарушений ПДД после оплаты штрафа. Об этом рассказал депутат Госдумы, член рабочей группы по подготовке проекта кодекса Дмитрий Вяткин.
"Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным", – цитирует парламентария РИА "Новости".
По данным агентства, проект нового КоАП РФ дорабатывают с учетом позиции заинтересованных госорганов и организаций, а также исходя из предложений людей по итогам публичного обсуждения. Предполагалось, что новый кодекс вступит в силу с начала следующего года, однако сроки подготовки редакции сдвинулись из-за большого количества замечаний и предложений.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выделять на парковках места для беременных женщин и многодетных семей, где есть как минимум один ребенок в возрасте до шести лет. По мнению автора инициативы, это положительно скажется на здоровье детей и их матерей.
Комментарии
Бестолковые изменения, т. к. у кого есть деньги и нет правосознания - и будет систематически нарушать. Вообщем свелось все к одному - к выдаиванию денег
Подобные "заплатки" в законе говорят о низком качестве самого закона, что в свою очередь многое говорит о самих законатворцах.
ничего личного просто бизнес
Нарушил — заплатил — свободен. Нарушил — заплатил — свободен. Романтика!
Нет, чтобы ввести балльную систему, дабы уменьшить количество отъявленных нарушителей на дорогах. Куда там! Им зеленый свет дают.
9.10.2020 10:11
Отчаянная
Бальную систему мы уже проходили в 90-х... Такого наглого развадилова я до сих пор припомнить не могу, как тогда творили....
Ага, потом какой-нить алкаш 5 человек убьёт и напишут - у него это первое нарушение.)))
А у него просто бабла много и он предыдущие 100 вовремя оплачивал.
В травматологию их надо после 3 нарушений, на месячную отработку, за такими же утки выносить.
В СССР была более дисциплинизирующая система наказаний, "дырочная":
за нарушение ПДД инспектор мог либо просто оштрафовать нарушителя, либо штраф плюс "дырка" в талоне предупреждений. В талоне были различные графы однотипных нарушений. Если в течение года у водителя накапливались 3 "дырки" в одной графе, то такого водителя лишали прав и для того, чтобы их вернуть, необходимо было снова сдавать экзамен по правилам дорожного движения. Каждая "дырка" сопровождалась датой, через год она автоматически "гасилась".
Даа уж , приплыли ...., " безопасность на дорогах" ... Законодателей -на мыло .
9.10.2020 11:23
- гость -
И это очень стимулировало одних любыми способами натянуть сову на глобус и вынудить решить вопрос на месте потому как иначе будешь пешком ходить.
Че там, када можно будет обратится в ГИБДД, для получения "охотничьего билета на пешеходов"?
месному: а по правилам ездить не пробовали?
9.10.2020 12:03
- гость -
А тебе это не поможет, если тебя решили нахлобучить то это сделают, а если ты в суд попрёшься там будет НОНД к сожалению, яж говорю, что в 90-х это всё уже проходили!
Ты виноват лишь только в том, что хочется мне кушать.....
Ну да, ну да... Всегда проблема одна - от строгостей законов страдают только законопослушные граждане; те, для кого все ужесточается, как клали на все (в том числе "решали на месте", так и продолжают.
Хотя, справедливости ради, мне за 30 лет вождения только раз попался инспектор, к которому у меня была претензия, вилку штрафа выбрал по максимуму, хотя на то причин не было. А так все по теме, получил то, что заслужил. Поэтому я за практику действенных заслуженных наказаний, а списание провинности по сути сразу на месте - хреновая мысль, продиктованная только желанием отстричь еще с населения, но никак не забота о безопасности на дороге.
интересно сколько желающих будет обнулится, таким вот не затейливым способом?
Штраф-то по-любому оплачивать иначе пеня, приставы и т.д