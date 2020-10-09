Россиянам дадут возможность "обнулить" нарушения ПДД

Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность "обнуления" нарушений ПДД после оплаты штрафа. Об этом рассказал депутат Госдумы, член рабочей группы по подготовке проекта кодекса Дмитрий Вяткин.

"Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным", – цитирует парламентария РИА "Новости".

По данным агентства, проект нового КоАП РФ дорабатывают с учетом позиции заинтересованных госорганов и организаций, а также исходя из предложений людей по итогам публичного обсуждения. Предполагалось, что новый кодекс вступит в силу с начала следующего года, однако сроки подготовки редакции сдвинулись из-за большого количества замечаний и предложений.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выделять на парковках места для беременных женщин и многодетных семей, где есть как минимум один ребенок в возрасте до шести лет. По мнению автора инициативы, это положительно скажется на здоровье детей и их матерей.