В Барнауле автомобиль сбил 11-летнего школьника на самокате

11-летний мальчик попал под колеса легкового автомобиля вечером 8 октября в Барнауле, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую ГИБДД.

ДТП произошло в 19:40 на улице Георгия Исакова. 23-летний водитель Nissan Qashqai совершил наезд на ребенка, когда тот переезжал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате. Подростка увезли в больницу. Госавтоинспекция проводит проверку.

Как уже писал amic.ru, вечером 7 октября водитель КамАЗа насмерть сбил 14-летнего подростка в Барнауле. Трагедия случилась на пересечении улиц Вологодской и Центральной в момент, когда ребенок переходил дорогу.