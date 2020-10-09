В Барнауле автомобиль сбил 11-летнего школьника на самокате

11-летний мальчик попал под колеса легкового автомобиля вечером 8 октября в Барнауле, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую ГИБДД.
ДТП произошло в 19:40 на улице Георгия Исакова. 23-летний водитель Nissan Qashqai совершил наезд на ребенка, когда тот переезжал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате. Подростка увезли в больницу. Госавтоинспекция проводит проверку.
Как уже писал amic.ru, вечером 7 октября водитель КамАЗа насмерть сбил 14-летнего подростка в Барнауле. Трагедия случилась на пересечении улиц Вологодской и Центральной в момент, когда ребенок переходил дорогу.
Комментарии
Барнаул это город где всегда "ставят" классику. Время идёт а в Барнауле всё по прежнему. Верность "традиции".
Почему ГАИшника краевого не убирают
У него скоро трещина по лицу пойдёт, от непомерного жалования
А пешиков сбивают каждый день
9.10.2020 09:16
- гость -
Потому что если тянуть эту "верёвочку", то можно вытащить "слона".
На самокате по пешику = самоубивец.
Родители купили ребятенку игрушку, а пользоваться ей до конца не научили. А водитель, видать, не шибко опытный.
9.10.2020 09:25
Отчаянная
А если подумать? Опытные не сбивают спешившихся велосипедистов и самокатчиков? Может ещё что-то послужило причиной?
Начальник Краевого и городского ГИБДД бездари...
В городе огромная аварийность - общественный транспорт постоянно нарушает, автолюбители нарушают, пешеходов постоянно сбивают, на ДТП гаишники не приезжают (хотя в том же Новосибирске приезжают), на перекрестках в часы пик движение гаишники не регулируют, а если когда и происходит такое регулирование, то оно напоминает произведение "ЛЕБЕДЬ РАКОМ ЩУКУ".
ДОРМОЕДЫ!!!
Дети на самокатах - беда, мелкие - их не видно, вылетают на переход уже сумерках на хорошей скорости. Будьте внимательны!
Ребенка сбили на ПЕШЕХОДНОМ переходе о чем тут дискутировать?!!!! Впрочем для нас то уже норма, бойня продолжается,подлая страна населенная быдлом. можете швырять в меня камни, но от этого ничего не изменится, не сегодня так завтра опять кого нибудь собьют, возможно даже кого либо из воспылавших на меня "праведным" гневом.
9.10.2020 09:30
АБОРИГЕН
Опытные предполагают, что пешеход на дорогу может выйти/выскочить/выкатиться и готовы к этому. И к этому еще берут во внимание время суток и погодные условия.
9.10.2020 10:00
Отчаянная
И при этом они также сбивают людей и попадают в ДТП.
Дети на самокатах летают по тротуару, да и по проезжей части, не глядя. Почему родители не объясняют своим чадам, что только пешком и только убедившись в безопасности перехода надо переходить проезжую часть
Кому интересно:
https://euro-pulse.ru/eurotrend/kak-sdelat-gorodskie-dorogi-bezopasnyimi-dlya-peshehoda-opyit-evropyi
9.10.2020 10:09
Filin
Ты говоришь бессмысленные вещи.
9.10.2020 09:53
- гость -
Как велосипедист могу сказать о чем - пешеходные переходы нельзя переезжать. По той причине, что скорость велосипедиста и самокатчика достаточно велика, и в итоге они появляются на переходе внезапно. Только что не было - и вуаля, вот он. Примерно как мотоциклист в междурядье. Ну и о том, что правила надо соблюдать. А ребенок (кстати, 14 лет это не шесть) их не соблюдал.
9.10.2020 10:08
АБОРИГЕН
Соблюдение ПДД и разумное поведение участника дорожного движения не уберегает его на 100% от ДТП, поскольку он на дороге не один, но минимизирует вероятность возникновения ДТП.
9.10.2020 10:14
Итальянец
Противоестественный отбор 20-го века ещё долго будет давать о себе знать в России.
9.10.2020 10:11
АБОРИГЕН------------У нас к сожалению это не "прокатит", хотя безусловно процент аварийности снизится. Нашего водилу могут вразумить только запредельно высокие штрафы и гарантированные нары за убийство, именно убийство, по другому нашу бойню на дорогах не назовешь. Кстати в статье ничего не сказано о штрафах, а они в Европах очень хорошо по карману бьют.
Согласно теории абрыгана нужно создать условия, по которым на пешеходный переход невозможно выехать на самокате и велосипеде поперек дороги.
Достачно установить решетку ливневки по краю дороги по всей ширине территории около ПП.
Будет двойная польза: гарантировано без луж ПП и будут спешиваться хотя бы те, кто уже раз лбы расшиб
9.10.2020 10:20
Отчаянная
Звучит как просьба или уговаривания. Так не годится. Не должно быть никаких апелляций к совести и доброй воли участников движения. У них не должно быть иного выбора как действовать в соответствии с заложенным в перекрестке/переходе максимально безопасным алгоритмом. Вот это по настоящему минимизирует вероятность в ДТП. В развитом мире это поняли, у нас пока это дошло далеко не до всех.
9.10.2020 10:22
- гость -
Прочитай статью ещё раз, только теперь внимательно.
9.10.2020 10:24
- гость -
Как вариант. Теория не моя, я эту "таблицу умножения" не изобретал.
Вчера был идеальный случай взаимодействия ( на моем примере) пешехода и водителя. Я сбросила скорость перед ПП, девушка молодая, подошла к зебре, убрала в карман телефон, встретилась со мной глазами и пошла спокойно...Мне прямо хотелось выйти из машины и сказать ей спасибо! если бы все водители притормаживали перед ПП, а пешеходы вели себя правильно, горя у людей было бы в разы меньше! Мусор в головах......, воспитанием детей не занимаемся...над собой не работаем....результат на лицо....
9.10.2020 10:31
гость 22
Совершенно верно, идеальный случай, а жизнь штука реальная.
Вы ( прошу заметить не ТЫ) имеете в виду 10 лет "святых 90-х" , это когда на окнах появились решетки, а двери в квартирах стали металлическими. Разборки на улицах городов с огнестрелом, похищение людей, тотальное воровство и мошенничество на государственном уровне это Вы называете " Хоть и пожили", какой отложится печатью на поведение отпрысков? Про нынешнее высоко моральное ТВ лучше промолчать, бо позывы рвотные появляются. А то, что Вы и Вам подобные вкладываете в понятие совок, на 100% совпадает с Вашим зеркальным отражением.
9.10.2020 10:14
Итальянец
Теперь ясно для кого 90-е - "святые". Ну ты и ....(цензурных слов не подобрал)
9.10.2020 10:38
Итальянцу
9.10.2020 10:40
Eugene
Ваши реплики граждане говорят о том, что вы плохо знаете историю своей страны и у вас серьёзные проблемы с установлением причинно-следственных связей. Именно на вас и зиждется сегодняшняя воровская власть.
Для тех, кто не может провести и проследить причинно-следственные связи. В 90-е открылось окно возможностей, но совки (комсомольцы, коммунисты, кагебешники и прочая) использовали их по своему, а другие люди (бизнесмены, предприниматели) по своему. Одни стреляли, воровали, отжимали. Другие строили бизнес вопреки первым. И я считаю что примерно десять лет (с 5 по 15 годы) мы все жили нормально, была динамика во всём. А потом вам захотелось опять величия и повторить...
9.10.2020 10:45
АБОРИГЕН_____ Эка завернул, завязывай с бояркой.
Не, наш Абориген не боярки с утра на грудь принял, а наверняка жидкости типа стекломой.
Это уже клиника!
9.10.2020 10:45
АБОРИГЕН
Ты мне будешь про 90-е рассказывать? Может еще Филатова вспомнишь?
ппц. водителю терпения. родителей на кол!
Я вчера тоже чуть не сбил его, скорее всего тот же, по искаова еду, там кусты, и прям перд капотом вылетает по пешику пацанчик на самокате, благо притормаживаю перед переходом и успел среагировать...но вечером хуже видимость..и кому то не повезло ((((
Теперь о том, что сбили ребенка на пеш.переходе. Для умников. Пешпереход для ПЕШЕГО перехода, и при переходе дороги пешеход ОБЯЗАН убедиться в безопасности движения, т.е. убедиться, что его увидели водители и начали реакцию торможения. После этого следовать - это правила написанные КРОВЬЮ, а не вылетать на самокате из кустов. Пешик на пешпереходе всегда прав, если жив. Такое себе правило.
То, что родители купили транспортное средство в виде самоката и не довели до ребенка правила пересечения проезжей части - это ДТП ПОЛНЕЙШАЯ вина РОДИТЕЛЕЙ. Но из за чертовых законов, конечно пострадает водитель, к сожалению.
на ком зиждется сегодняшняя воровская власть прочти тут: Котц Дэвид М., Вир Фред.
Путь РОССИИ от Горбачева к Путину: ГИБЕЛЬ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ И НОВАЯ РОССИЯ. Пер. с англ. Написано просто (ты поймешь) с большим фактическим материалом
9.10.2020 10:57
Eugene
Понятно из каких помоек ты черпаешь "вдохновение".
9.10.2020 10:49
- гость -
9.10.2020 10:52
- гость -
Я смотрю перепись любителей политуры можно считать открытой.
АбориКеша, буквально 20 минут назад видел твоих родственников. Семейка оленей переходила Строителей от гостиницы Барнаул к дому с часами. Прошлепали 3 полосы и не сбавляя шага хотели переходить дальше не смотря на едущие машины, горящий для них красным светофор. Еще и ребенка олень на руках нес...
9.10.2020 11:06
- гость -
Олени с руками? Хм. Тоже любитель политуры?
Как всегда. Одни и те же споры. На одну и ту же тему. Теми же словами. Изо дня в день. Вам не надоело?
9.10.2020 11:06
- гость -
А на какой сигнал светофора они начали свой переход?
Люди наверно приезжие и не в курсе того западлянского светофора, что он горит так, что надо бегом перебегать как тока зелёный загорелся или хрен успеешь на зелёный закончить свой переход.
им не надоело))
9.10.2020 11:29
- гость -
Нет, не надоело. Раздражает тупость и узколобость властей. Это да.
наверно приезжие и не в курсе того западлянского светофора
ну да.. сами мы не местные.. и цвета не различаем.. простите!
а остановится и дождаться нового цикла для пешехода это нам вера не позволяет.. простите
Мясо, зачем ты по несколько раз за день подтверждаешь свою тупость?
А от ваших ежедневных коментов разве что то меняется в умах властей? К чему понапрасну копья ломать?
Все такие умные, аж тошно делается
9.10.2020 11:56
- гость -
Потому что очевидно, что это не напрасно. А вот выученная беспомощность это то что от вас власть ждёт всегда, ведь так с вами проще.
9.10.2020 11:05
АБОРИГЕН
Какую книжку ты в этом году прочел? Ну.., или в прошлом?
9.10.2020 11:38
- гость -
Мне собственно наcрaть чё ты там лично себе где и чего на подтверждал, ты никто и поддверждалка твоя ни о чём!!!!
9.10.2020 11:35
- гость -
а остановится и дождаться нового цикла для пешехода это нам вера не позволяет..
Чё прям посреди дороги вот так вот взять и остановиться? Вы вообще в своём уме? Там есть где остановиться?
9.10.2020 12:02
Eugene
Давай ограничимся последним полугодием:
Вся кремлевская рать. Зыгарь
Империя должна умереть. Зыгарь
Мифы экономики. Гуриев
Транспорт в городах удобных для жизни. Вучик
Среда обитания. Колин
Недоверчивые умы. Бразертон
Черная книга коммунизма. Коллектив авторов.
Великое вырождение. Фергюсон
Жестокая экономика. 37 невыученных уроков. Потапенко
Молоко без коров. Терентьев
Из третьего мира в первый. Ли Кван Ю
Как Китай стал капиталистическим. Ван Нин
Контрреволюция. Алексашенко
Проклятые экономики. Мовчан
Человеческий мозг. Азимов
9.10.2020 12:19
АБОРИГЕН
Вся кремлевская рать. Зыгарь
Империя должна умереть. Зыгарь
и
Контрреволюция. Алексашенко
и пр. как это в одной голове умещается?
Шизофрения, наверное
p.s. то что я привел - честнее многих, если , конечно ты вообще что-то читал
9.10.2020 13:07
Eugene
А ты читаешь только то что тебе "в жилу"? Не любишь психологический дискомфорт? Я и Калашникова читаю и Прилепина, просто это совсем уж дерьмо, не хочу рекламировать.
Я Калашниковым зачитывался в 00-х. Тоже думал, что восстановить былое, это пойдёт на пользу стране. Но когда увидел мурло этих неоимперцев(Гиви, Моторола, Бабай и прочая нечисть) - оторопел и изменил мнение.
9.10.2020 10:11
АБОРИГЕНУ
Из внушительного списка европейских мер реальной кажется только одна - искривление дороги с отбойниками по краю. Почему кажется? Потому что эффективна только для гостей города. Местные изучат маршрут и устроят "змейку".
И вот этот фактор - привыкания - сводит на нет любые превентивные меры. Водители, знающие где лежит ИДН, висят цифры или зеленеют островки (и т.п.), ВСЕГДА будут их игнорировать.
9.10.2020 13:17
АБОРИГЕН
беллетристику сейчас почти не читаю, если только Драйзера с трудом, на языке. Времени нет, выходных тоже. Да, Азимова очень люблю, но сейчас все в прошлом.
Не права сбивать человека тем более ребенка если вы на авто. Тем более на переходе.
9.10.2020 13:43
Eugene
Приведенный мной список не имеет никакого отношения к беллетристике. Когда человек не читает это не вопрос наличия свободного времени или выходных. Это вопрос желания, не более того.
9.10.2020 13:42
- гость -
Привыкание тут заключается только в том, что водители знают что впереди участок дороги, лихо который они пройти не смогут и начнут сбавлять скорость за раннее. Вне зависимости от того знают они о наличия средств успокоения трафика или не знают, привыкли они к ним или не привыкли, они не смогут устроить никакой змейки ввиду физической невозможности, сколько не "тренируйся".
9.10.2020 14:05
АБОРИГЕНУ
Тогда берём метод на вооружение? Кому написать письмо с идеей? Ставки сделаем - воплотят али нет?