В Алтайском крае 10-летний ребенок ушел из дома и пропал

В Камне-на-Оби пропал 10-летний ребенок. 8 октября мальчик ушел из дома и не вернулся. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы несовершеннолетнего: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Одежда на момент исчезновения неизвестна, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Всех, кто знает что-либо о местонахождении мальчика, просят сообщить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Для помощи в поисках можно связаться с инфоргом отряда по номеру 8-913-218-36-81.

Как ранее сообщал amic.ru, 7 октября в Барнауле живым нашли девятилетнего мальчика, который не вернулся из школы. Ребенка заметила одна из жительниц города, благодаря звонку которой школьника удалось найти. Где он находился все это время – не уточняется.