В Алтайском крае пропала 65-летняя женщина

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Алтайского края

В Заринске пропала 65-летняя пенсионерка. Местонахождение женщины неизвестно с 4 октября.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза. Одежда на момент исчезновения неизвестна, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении жительницы Заринска, просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

Как ранее сообщил amic.ru, 10-летнего мальчика, который ушел из дома 8 октября в Камне-на-Оби и не вернулся, нашли живым спустя 12 часов. Где именно находился несовершеннолетний все это время и каким образом его удалось найти, не уточняется.