В Алтайском крае нашли пропавшего 10-летнего ребенка

10-летнего мальчика, который ушел из дома 8 октября в Камне-на-Оби и не вернулся, нашли живым спустя 12 часов.
Как сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт", с ребенком все в порядке. В организации не уточняют, где именно находился несовершеннолетний горожанин все это время и каким образом его удалось найти.
Напомним, что поиски школьника начались 8 октября.
Как ранее сообщал amic.ru, 7 октября в Барнауле живым нашли девятилетнего мальчика, который не вернулся из школы. Ребенка заметила одна из жительниц города, благодаря звонку которой ребенка удалось найти. Где он находился все это время – также не уточнялось.
Комментарии
Ремня хорошего ему всыпать.
Родители за 12 часов, наверное, с ума сошли...
Еще не известно кому ремня всыпать.
Щас ОДНщицы нарисуются. на учёт поставят
Всю жизнь пацану на смарку
надо писать где был говнюк, и что делал
вообще то если не известно в какой одежде ушел, то вопрос к родителям.
9.10.2020 13:46
- гость -
вы явно имели ввиду ПДН
они сейчас мало чем занимаются