В Алтайском крае нашли пропавшего 10-летнего ребенка

10-летнего мальчика, который ушел из дома 8 октября в Камне-на-Оби и не вернулся, нашли живым спустя 12 часов.

Как сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт", с ребенком все в порядке. В организации не уточняют, где именно находился несовершеннолетний горожанин все это время и каким образом его удалось найти.

Напомним, что поиски школьника начались 8 октября.

Как ранее сообщал amic.ru, 7 октября в Барнауле живым нашли девятилетнего мальчика, который не вернулся из школы. Ребенка заметила одна из жительниц города, благодаря звонку которой ребенка удалось найти. Где он находился все это время – также не уточнялось.