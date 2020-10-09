В Барнауле в офисном здании нашли гранату

В Барнауле в многоэтажном офисном здании обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату Ф-1.

Как сообщает "Инцидент Барнаул", произошло это по улице Песчаной, 87а, около 16:15. По данным сообщества, предмет мог принадлежать одному из сотрудников. Его уже задержали правоохранители.

Отмечается, что на месте работали полицейские, кинолог, скорая помощь и пожарные. Где именно нашли предполагаемый боевой снаряд и при каких обстоятельствах закончился инцидент, не уточняется.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае осудили экс-старлея за хищение дорогостоящих электронных плат с радиолокационной станции.