12-летний мальчик пропал в Новоалтайске. Обновлено

В социальных сетях Алтайского края появилась ориентировка на пропавшего в Новоалтайске 12-летнего подростка. Мальчика не видели с 9 октября.

Он ушел из дома по адресу г. Новоалтайск, улица Рылеева в 17:00 и не вернулся.

Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза синие. Был одет: светло-коричневая куртка, черно-красная кофта, спортивные штаны, черные кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего либо видел его, просьба сообщить по телефону: 112 или 8-800-700-54-52 (ПСО "Лиза Алерт").

UPD: Ребенка нашли. Он жив.

Ранее amic.ru писал о том, что в Заринске пропала 65-летняя пенсионерка. Местонахождение женщины неизвестно с 4 октября.