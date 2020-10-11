На границе Горного Алтая и Монголии обеспечили условия для миграции животных

Колючую проволоку демонтировали в Республике Алтай на участке границы с Монголией, чтобы обеспечить условия для миграции животных. Теперь алтайские горные бараны, сибирские горные козлы, а также снежные барсы смогут свободно перемещаться между странами.

"Восемь километров неиспользуемых инженерно-технических сооружений на границе с Монголией и Китаем демонтировали в Республике Алтай на плато Укок. Колючую проволоку ликвидировали сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай при поддержке Всемирного фонда дикой природы", – сообщает пресс-служба Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).

Подчеркивается, что инспекторы Дирекции ООПТ Республики Алтай намерены установить на плато Укок автоматические камеры, чтобы получить видеосвидетельство свободной миграции животных.

В следующем году планируется полностью демонтировать и вывезти неиспользуемые линии инженерных технических сооружений с территории природного парка "Зона покоя Укок".

Как уже писал amic.ru, в начале октября в Республике Алтай нашли четыре гигантских фрагмента ракеты-носителя "Протон". Части эвакуировали вертолетом, а в местах обнаружения специалисты провели исследования на загрязнение окружающей среды.