Четыре гигантских фрагмента ракеты-носителя "Протон" обнаружили в Горном Алтае

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Алтай

Четыре бака окислителя ракеты-носителя "Протон" массой по две тонны каждый вывезли с территории Чемальского района Республики Алтай. Эвакуация проходила с 4 по 6 октября.

"Обнаруженные баки вертолетом вывезены на подготовленную площадку, где проведена их идентификация, распилка на более мелкие части для дальнейшей эвакуации и переработки", – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

В местах обнаружения фрагментов специалисты провели замеры радиационного фона, а также отобрали пробы почвы и воды для определения несимметричного диметилгидразина и других загрязняющих веществ. Отклонений от допустимых гигиенических нормативов сотрудники ведомства не выявили.

Напомним, что в октябре прошлого года в Роскосмосе заявили, что падающие обломки ракет в Горном Алтае не опасны для экологии и населения. Тогда же в госкорпорации указали на то, что эксперты ежегодно изучают влияние ракетно-космической деятельности на здоровье людей, которые проживают вблизи падения ракетных частей.