Четыре гигантских фрагмента ракеты-носителя "Протон" обнаружили в Горном Алтае

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Алтай
Четыре бака окислителя ракеты-носителя "Протон" массой по две тонны каждый вывезли с территории Чемальского района Республики Алтай. Эвакуация проходила с 4 по 6 октября.
"Обнаруженные баки вертолетом вывезены на подготовленную площадку, где проведена их идентификация, распилка на более мелкие части для дальнейшей эвакуации и переработки", – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
В местах обнаружения фрагментов специалисты провели замеры радиационного фона, а также отобрали пробы почвы и воды для определения несимметричного диметилгидразина и других загрязняющих веществ. Отклонений от допустимых гигиенических нормативов сотрудники ведомства не выявили.
Напомним, что в октябре прошлого года в Роскосмосе заявили, что падающие обломки ракет в Горном Алтае не опасны для экологии и населения. Тогда же в госкорпорации указали на то, что эксперты ежегодно изучают влияние ракетно-космической деятельности на здоровье людей, которые проживают вблизи падения ракетных частей.
Комментарии
Отклонений от допустимых гигиенических нормативов сотрудники ведомства не выявили.
+++++++++++
Ожидаемое заключение, особенно - для компании "Эвалар"
Тем, кто ежегодно отдыхает в Чемале, ковид не страшен.
Возможно, эти части ракет полезными признает роспотребнадзор. Я не удивлюсь
Травят алтырбасов потихоньку
"В местах обнаружения фрагментов специалисты провели замеры радиационного фона"
Зачем радиацию меряли? Откуда она там могла взяться?
Ожидаемое заключение, особенно - для компании "Эвалар"
---------
Причём тут эвалар? они готовое сырьё покупают
Ожидаемое заключение, особенно - для компании "Эвалар"
---------
Причём тут эвалар? они готовое сырьё покупают
==========================
Дело в том в том,что калибр сюда заходит для облегчения:по большому и по маленькому.Голову свою он не задействует
Эвалар - фиоточаи из трав горного Алтая, 28 наименований.
Гугля в помощь.
Эвалар - фиоточаи из трав горного Алтая, 28 наименований.
Гугля в помощь.
--------
Это реклама. Эваларовские поля в черте г.Бийска
А на присутствие гиптила не проверили, это самое страшное в этих подарках с неба
Это реклама. Эваларовские поля в черте г.Бийска
А калибр здесь при чем если реклама недобросовесная?
Калибр при всем, если что-то можно критикнуть и привязать к политике, а нельзя привязать - на жвачку приклеит..
Это реклама. Эваларовские поля в черте г.Бийска
_________________________________
Экологией в этих местах и не пахнет.
10.10.2020 12:14
- гость -
Калибр при всем, если что-то можно критикнуть и привязать к политике, а нельзя привязать - на жвачку приклеит
Вы за единодушное одобрямс?
Экологией в этих местах и не пахнет.
-------
Её нигде нет. Всё позасрали
Прям сборище экспертов - А на присутствие гИптила не проверили...
Несимметри́чный диметилгидрази́н и гептил - одна хрень.
10.10.2020 12:45
Ну вы даете!
Вы за единодушное одобрямс?
+++++++++++++++++++
Гнилой патриотизм помноженный на невысокий уровень социальной ответственности за происходящее в родной стране - портрет современного ура патриота, отягощенного неумением вести дискуссию не испражняясь на собеседника собственным дерьмом.
Как - то так.
На фото мужики в полушубках и шапочках работают.А ведь Калибр предупреждал о крайней опасности.Он писал и в Роскосмос и в Роскомнадзор и в Гринпис и в Спортлото.
Привет мой юный друг, подвалов собутыльник ! СкуШно ?
"Юнеско - всемирное наследие" забыл.
По необснованному в мою сторону срачу есть что сказать ? Нет - на известный адрес без промедления топай.
Причём тут эвалар? они готовое сырьё покупают
Это Калибрятинка, у нее уже давно раздвоение размозженного остатка мозга.
А калибр здесь при чем
Обгадился как обычно. Никто уже не удивляетсяя.
Как всегда, Кал, первый и единственный про дерьмо написал. Фетиш у него такой что-ли...