ДТП с двумя машинами перекрыло проезд трамваям и транспорту в Барнауле

ДТП с участием двух автомобилей произошло в воскресенье вечером, 11 октября, в Барнауле.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", авария случилась на пересечении улиц Северо-Западной и Георгия Исакова. Со слов очевидцев, один из автомобилей перелетел через трамвайные рельсы и частично загородил проезд, а второй остался на путях.

Предположительно, один из водителей мог находиться за рулем в состоянии наркотического опьянения. О пострадавших и других подробностях произошедшего не сообщается.

Как уже писал amic.ru, днем 11 октября в Новоалтайске напротив здания городских тепловых сетей внедорожник провалился в гигантскую яму. Как отмечали свидетели, пострадавший автомобиль принадлежит директору этого предприятия.