Автомобиль провалился в яму у здания тепловых сетей в Новоалтайске

В Новоалтайске напротив здания МУП "Новоалтайские тепловые сети" внедорожник провалился под землю. Об этом сообщают в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что авария произошла прямо у ворот предприятия. В гигантской яме оказалась вся передняя часть автомобиля. По словам свидетелей, машина принадлежит директору тепловых сетей. О пострадавших не сообщается.

Как уже писал amic.ru, 10 октября в Барнауле погиб человек в ДТП на Павловском тракте. Тогда водитель "Жигулей" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. От полученных травм водитель отечественной машины скончался на месте. Позднее в Сети появилось видео с места происшествия.