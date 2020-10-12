Билл Гейтс назвал единственный способ остановить коронавирус

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал единственный вариант, при помощи которого человечество сможет остановить коронавирус. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на NBC.
По словам Гейтса, главное условие для возвращения к "нормальной жизни" заключается в прививках.
"Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни – получение суперэффективной и доступной вакцины", – сказал он.
По словам основателя Microsoft, массовая вакцинация позволит остановить распространение заболевания и "покончить с ним в мировом масштабе".
Ранее главный пульмонолог России рассказал, сколько еще продлится пандемия.
Комментарии
Дык, эта, а он не знает, что в России такая вакцина уже создана - валит наповал, правда не вирус, а человека!!!
5G)))))
при таких ограничениях по контактам друг с другом, это сработает
Учитывая осведомленность и вовлеченность Гейтса в тему мировых проблем здравоохранения, путниская пиар акция с вакциной полностью провалилась на международном уровне. Мол очередная болтовня престарелого популиста цепляющегося за власть и не стоит к ней относится серьёзно. Правильная позиция, тем более что так оно и есть.
12.10.2020 09:21
- гость -
Дык, эта, а он не знает, что в России такая вакцина уже создана - валит наповал, правда не вирус, а человека!!!
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У тебя язык без костей? Кого эта вакцина повалила? Пока только вирус убивает людей, и вакцинация, действительно, способ остановить эпидемию.
12.10.2020 09:44
Учитывая осведомленность и вовлеченность Гейтса в тему...
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А что ты лично сделал, чтобы не распространять коронавирус? Кроме болтовни на амике?
И поможет делу борьбы человечества с Ковидом-19 только российский путинский препарат Спутник-V.Вымрет только небольшая группка либерастов,которая по политическим соображениям откажется прививаться.Туда им и дорога.
12.10.2020 10:27
- гость -
Это если настоящая вакцина, а не фуфломицин очередной. Пока походу её никто ещё не изобрёл к сожалению
12.10.2020 10:34
месный
Проблема не в том чтобы изобрести. Активное вещество давно уже изобретено. Проблема сделать безопасное лекарство на базе этого активного вещества, соблюдая протокол и регламент работа. Для Путина это проблемой не оказалось. Главное как всегда победные реляции а не здоровье людей.
12.10.2020 10:32
- гость -
За Путина подгорело что-ли, болтовня с амика?
12.10.2020 10:34
Это если настоящая вакцина, а не фуфломицин очередной. Пока походу её никто ещё не изобрёл к сожалению
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Откуда этот сарказм к вакцине, которую разработал наш же Новосибирск? Вы же заранее не верите во все, что разрабатывают в России, ещё даже не получив доказательств - работает препарат или нет.
Не могу понять. Здоровым людям вакцина от ковидла особо не нужна.
А ослабленным ее если ввести, что будет?
Этот упырь не уймётся ни как!?
Вакцинируют программисты... Мультфильмы, кино и образованием занимаются банкиры... Лечат ТВ ведущие...
А если серьезно, то у россиян два варианта действий при современном переломе всех систем: первый это пойти на поводу запада, получить их квантовые метки в виде вакцины и отражаться на каждой 5джи вышке и быть просчитанным любым приложением
А второй, это вакцинироваться российской вакциной, возможно даже беспантовой, но без всяких меток и заявить западным глобалистам, что не будем играть в их игру... Дадим по башке их ГГрефу и Чубайсу и будем сами налаживать жизнь в своей стране! Без посторонней помощи...
12.10.2020 10:43
- гость -
12.10.2020 10:40
За Путина подгорело что-ли, болтовня с амика?
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Трёпло ты, абориген.
Путин своим указом для российских врачей отменил главную заповедь "Не навреди" ?
12.10.2020 10:42
- гость -
Не могу понять. Здоровым людям вакцина от ковидла особо не нужна.
А ослабленным ее если ввести, что будет?
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Всё это условно - здоровый, ослабленный. Ты сегодня здоровый, а завтра уже нет, почки сбой дали или печень. Вакцина в любом случае меньший вред должна наносить (возможный вред), чем инфекция.
Что Абориген,что месный-тормоза.Можно даже сказать,-ингибиторы науки и прогресса.
все такие умные и Путин всегда виноват
а ничего что того же вашего гейтса в штатах считают одним из организаторов ковида?
Про вакцину можно серьезно рассуждать если её приравняют к лекарственным препаратам! Особенно ответственность за последствия для производителей и разработчиков!!! Пока мы расписывается за добровольность вакцинирования, нам можно вливать все что угодно, вплоть до долгодействующего яда. Почему то покупаю таблетки в аптеке мы ни чего не подписываем о добровольности употребления...
Сегодня нужно искать тех кому это выгодно! И все.
Идёт большой передел мира (человеков как рынков сбыта и источников всего возможного). Так же глобалисты переводят мир (человечество) в социальные платформы (приложения), это позволяет манипулировать сознанием огромного числа людей (потребителей и источников), направлять ход их мыслей в нужном им направлении, посредством всех возможностей глобализации... Плюс отмена наличных денег, замена их цифровыми...
Кто выживет в этом, тот будет жить дальше, возможно вечно, если захочет перейти в цифровой вид (как у ГГрефа в короткометражке)... Не впишитесь!? Ни чего! У Чубайса на этот счёт тоже есть своя теория...
12.10.2020 10:59
- гость -
Про вакцину можно серьезно рассуждать если её приравняют к лекарственным препаратам!
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Сейчас эта вакцина на этапе исследования, ее массам и не предлагают, и в аптеках не продают. Любой новый лекарственный препарат сначала испытывают на добровольцах. Силком быть добровольцем никого не принуждают.
Трамп признал неспособность США создать вакцину от COVID-19 до выборов, которые состоятся 3 ноября...
А в России кроме вакцины «Спутник V» — двухкомпонентной векторной вакцины против COVID-19, разработанной совместно российскими ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России, уже и в Новосибирске "Вектором" создали вакцину, которая называется "ЭпиВакКорона". Минздрав уже приступил к регистрации этой вакцины. Процесс планируют завершить к 15 октября.
12.10.2020 10:45
Аборигену
Ты задаешь глупый вопрос, ответ на который очевиден. Полиция, учителя, врачи в РФ занимаются обслуживанием интересов действующего режима и не важно что записано в их уставах и клятвах. Главврач сегодня это прежде всего член едра а не медицинский работник и действует он исключительно в рамках телефонного права. Что прикажут люди в штатском, то и кукарекнет.
Ну что же блин так открыто-то и откровенно. Во истину, если хочешь что-то спрятать или скрыть - положи на видное место и назови театром абсурда. Просыпайтесь, Дорогие! Цирк заканчивается. Вакцинация вредна. Про глубинное правительство, чипизацию и пландемию - правда, к сожалению...
11:50АБОРИГЕН "Что прикажут люди в штатском, то и кукарекнет."
Это ты о себе, своем кукарекании на амике
12.10.2020 12:03
- гость -
Чукча не читатель, чукча писатель? Понятно с тобой всё.
12:12 АБОРИГЕН "Понятно с тобой всё"
И что понятно, рассекретить можно? Чукча - это ты о себе? Почему НИК тогда не чукча? Хватит выё.. вытрепываться, расскажи как все было...