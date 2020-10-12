Билл Гейтс назвал единственный способ остановить коронавирус

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал единственный вариант, при помощи которого человечество сможет остановить коронавирус. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на NBC.

По словам Гейтса, главное условие для возвращения к "нормальной жизни" заключается в прививках.

"Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни – получение суперэффективной и доступной вакцины", – сказал он.

По словам основателя Microsoft, массовая вакцинация позволит остановить распространение заболевания и "покончить с ним в мировом масштабе".

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