Главный пульмонолог России заявил, что пандемия будет с нами еще год

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев в разговоре с МК заявил, что пандемия продержится еще как минимум год. Он признал, что прогнозировать развитие болезни сложно.

"В плане самой пандемии – не меньше года нам в этих необычных условиях существовать", – сказал врач.

По его словам, лечить пациентов в России стали лучше. Специалист отметил, что врачи получили новые данные по всем направлениям, отработали дозы и тактику респираторной поддержки, а также основания по назначению антикоагулянтов.

"Мы изменили свои подходы ко многим видам терапии", – подытожил представитель Министерства здравоохранения.