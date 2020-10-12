Скончался руководитель ансамбля "Алтай" Александр Березиков

В Барнауле на 65-м году жизни скончался директор государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай" Александр Березиков.
В приемной ансамбля информацию подтвердили, однако подробности смерти пока неизвестны. Как сообщают Telegram-каналы, в последние дни Березиков находился в ковидном госпитале и был подключен к ИВЛ.
Александр Березиков окончил Алтайский государственный институт культуры. Директором ансамбля деятель культуры стал в 2011 году. Имеет звание заслуженного работника культуры РФ.
Где и когда состоится прощание с Березиковым, пока неизвестно.
Как ранее сообщил amic.ru, 10 октября в Барнауле на 60-м году жизни скончался доцент кафедры общей социологии Института социальных наук Алтайского госуниверситета, кандидат философских наук Анатолий Домашев.
Комментарии
Соболезную родным.
Соболезнования...
К слову, люди культуры сильнее всего пострадали в эту пандемию, вся отрасль в депрессии, полгода народные артисты кто таксовал, кто ремонтами занимался, а кто и спился от тоски и безысходности. Отрасль убита карантином.
Всем плохо. Не только артистам...Соболезнования погибшим от ковида...А могли бы еще жить....