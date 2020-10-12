Алтайский пенсионер лишился 2 млн рублей из-за мошенников

В Алтайском крае мошенники украли со счета 73-летнего пенсионера почти 2 миллиона рублей.

Злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности одного из банков и предупредили мужчину, что его счет якобы нужно застраховать. Доверчивый вкладчик выполнил все инструкции мошенников, назвав коды из поступавших SMS.

После того, как мужчина обнаружил пропажу денег, он обратился в полицию, где по факту мошенничества возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как ранее сообщил amic.ru, 51-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников, которые под предлогом помощи похитили у нее крупную сумму денег. Женщина оформила кредит и за два месяца перевела на номер телефона незнакомца порядка 300 тыс рублей.