Алтайский пенсионер лишился 2 млн рублей из-за мошенников

В Алтайском крае мошенники украли со счета 73-летнего пенсионера почти 2 миллиона рублей.
Злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности одного из банков и предупредили мужчину, что его счет якобы нужно застраховать. Доверчивый вкладчик выполнил все инструкции мошенников, назвав коды из поступавших SMS.
После того, как мужчина обнаружил пропажу денег, он обратился в полицию, где по факту мошенничества возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как ранее сообщил amic.ru, 51-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников, которые под предлогом помощи похитили у нее крупную сумму денег. Женщина оформила кредит и за два месяца перевела на номер телефона незнакомца порядка 300 тыс рублей.
Комментарии
"Если ты такой умный, то почему такой бедный?" с точностью на оборот.
Несколько лет назад жулики массово снимали номера с машин и потом их нам обратно втюхивали. Государство прикрыло эту лавочку только через пару лет. Наверное когда и у генералов тоже начали тырить номера.
Сейчас вот лжебанкиры терроризируют население уже год-два и никто по большому счету ничего не делает. Хотя нужно срочно: 1) усиливать мвд кадрами по борьбе с этим видом преступлений, менять алгоритм их работы, 2) ужесточать наказание по этой статье мошенничества, 3) значительно усложнять алгоритм перехвата управления мобильным банком мошенниками.
Все три меры ввести вполне реально, нужна только политическая воля
12.10.2020 13:28
Гость
Вы что-то путаете. Забыли что сейчас в приоритетах и зачем на самом деле МВД?
12.10.2020 13:28
Гость
...2) ужесточать наказание по этой статье мошенничества,
А как ты из РФ накажешь граждан UA?
какая же у него пенсия? я работаю а таких деньжищ не видывал
12.10.2020 13:40
- гость -
12.10.2020 13:28
Гость
...2) ужесточать наказание по этой статье мошенничества,
А как ты из РФ накажешь граждан UA?
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Для этого есть пункты 1 и 3. Я один один раз захотел помочь следствие, поймать таких жуликов. Быстро отреагировал, написал подробное заявление с номером телефона, регион даже сообщил им откуда звонили. И что, они думаете разбежались их ловить. После такого руки просто опускаются
12.10.2020 13:28
Гость------------- Дык либерасты утверждают, что ужесточение наказания совершенно не влияет на снижение преступности. Правда должен заметить, что на практике в нашем любезном отечестве оное утверждение не проверялось, а вот в Узбекистане за угон авто с ходу 20 лет без всяких от и до, угоны конечно случаются, но на уровне статистической погрешности и что особенно возмутительно "я залез в чужую машину погреться" или "я просто покататься" в расчет не принимается.
Земля-крестьянам
Вода-матросам
Гостям типа 14:49 хотя бы толику малую ума!
Какие нищие у нас пенсионеры.