Пешеход попал под колеса эвакуатора рядом с Диагностическим центром в Барнауле

Пешехода сбили на проспекте Комсомольском в Барнауле. ДТП произошло утром 12 октября.

Как сообщили amic.ru в отделе пропаганды городской ГИБДД, по предварительной версии, 45-летний мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу и попал под колеса автоэвакуатора. Пострадавший получил тяжелые травмы, но остался жив. Мужчину госпитализировали.

Как ранее сообщил amic.ru, утром 9 октября в Барнауле водитель на белой иномарке сбил 66-летнюю женщину, отвез ее в травмпункт и скрылся. Пострадавшую доставили в городскую больницу № 1 с травмой головы и переломами четырех ребер со смещением осколков. Позже водителя задержали.