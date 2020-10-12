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Пешеход попал под колеса эвакуатора рядом с Диагностическим центром в Барнауле

, ИА "Амител"
45-летний мужчина получил тяжелые травмы
Фото: vk.com/barneos22

Фото: vk.com/barneos22

Пешехода сбили на проспекте Комсомольском в Барнауле. ДТП произошло утром 12 октября.

Как сообщили amic.ru в отделе пропаганды городской ГИБДД, по предварительной версии, 45-летний мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу и попал под колеса автоэвакуатора. Пострадавший получил тяжелые травмы, но остался жив. Мужчину госпитализировали.

Как ранее сообщил amic.ru, утром 9 октября в Барнауле водитель на белой иномарке сбил 66-летнюю женщину, отвез ее в травмпункт и скрылся. Пострадавшую доставили в городскую больницу № 1 с травмой головы и переломами четырех ребер со смещением осколков. Позже водителя задержали.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.10.2020 13:46
Карма

Эвакуировать эвакуатор на штраф-стоянку пока идёт разбирательство. А того, кого он эвакуировал, отпустить

12.10.2020 13:58
АБОРИГЕН

И опять на пешеходном переходе. Закономерность однако.

12.10.2020 14:05
- гость -

А убедиться, что водитель тебя пропускает религия не позволила? Ну пускай полежит на больничной койке и подумает! Так будет ходить через дорогу, до моих лет не доживет!
45 лет а ума нет... Надеюсь остатки не разлетелись!
Тем кто сейчас начнет меня "пинать" скажу что я - пешеход! Но грамотный пешеход!
Я обычно подхожу к переходу, обозначаю себя для водителей (останавливаюсь), убеждаюсь что меня видят и принимают меры к остановке и только тогда начинаю переходить. Но не перестаю смотреть по сторонам переходя переход.

12.10.2020 14:12
АБОРИГЕН

12.10.2020 14:05
- гость -
"Грамотный пешеход" как панацея? Был свидетелем когда "грамотный пешеход" обозначился, убедился и не переставал смотреть по сторонам, но ехавший позади видать был не в курсе что впереди него стороны достигли консенсуса. По этому он въехал в зад стоящему и это стоящий страйканул "грамотного пешехода". Вот такая вот незадача.

12.10.2020 14:19
месный

12.10.2020 14:05
- гость -

Переход около диагностического. Может у человека высокая температура.
Ну и вполне возможно, что он убедился, как смог, но его сбили. Вот я думаю, что эвакуаторщик типа не видел его, ну не охота ему тормозить было.

12.10.2020 14:21
- гость -

12.10.2020 14:12
АБОРИГЕН
Хреново значит пешеход мониторил обстановку! Я попадал в такую ситуацию. Я же не только смотрю под ноги, но и подальше... Буквально на прошлой неделе между впереди идущей девушкой и мной проскочил гонщик. Я прекрасно все оценил и остановился, а он проехал.

12.10.2020 14:23
- гость -

12.10.2020 14:19
месный
Так я про то и говорю, что пешеход не должен полагаться на кого то. Моя жизнь в моих руках.

12.10.2020 14:25
Бывалый

12.10.2020 14:05
- гость________________ "убеждаюсь что меня видят"-------Блаженный, ты бы лучше убеждался что тебя хотят ПРОПУСТИТЬ, а то видят. "Ну видят" и что?!!! Обещать не значит жениться, это примерно тоже самое.

12.10.2020 14:28
АБОРИГЕН

12.10.2020 14:21
- гость -
Молодец. Посмотрим на твою прыткость лет через 30.

12.10.2020 14:33
Аборигену

Ну зачем же 30 лет, не исключено что, на прыткость молодца можно будет посмотреть уже сегодня.

12.10.2020 14:49
- гость -

12.10.2020 14:28
АБОРИГЕН
Да мне уже сейчас намного больше чем 45!

12.10.2020 15:04
Наташа

В России 3 беды ..помните? Но похоже, что больше. Одни из за своей особенности не смотрят по сторонам другие наделённые и обречённые на власть экономят на пешеходах , что бы за их же деньги , налоги,установить светофоры!

12.10.2020 15:16
Отчаянная

Ты гляди, каждый день сбивают. Если работа ГИБДД будет ограничиваться обращениями: «Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны...», то ситуация будет только хуже.

12.10.2020 15:27
- гость -

12.10.2020 14:21
- гость -
Ждем, когда вы попадете в такую ситуацию, как женщина на Попова - автомобиль остановился пропустить, а потом неожиданно дал по газам и сбил. Наверное, взлетите как Бэтмен и продолжите мантру про хреновых пешеходов. Вас, похоже, устраивает, когда вами пытаются поиграть в кегли.

12.10.2020 15:40
- гость -

Не должен человек, переходящий дорогу по пешеходному переходу, каждый раз: креститься, молиться, смотреть одновременно и влево и вправо, параллельно пытаясь прочитать мысли водителей! И отговорка - дураков полно, а жизнь твоя - тоже не оправдание. Значит надо колени ломать тем кто пешеходов на пешеходном переходе сбивает. Думаю тогда за пару лет количество таких аварий будет стремиться к нулю. Машина - средство повышенной опасности. Сел за руль - отвечаешь за жизни других.

12.10.2020 15:41
- гость -

12.10.2020 15:16
Отчаянная--------------Вы полагаете, что рядом с каждым водителем, реально посадить гаишника?!!!

12.10.2020 15:44
- гость -

После первой же пары сломанных публично коленей проблема решится аки по взмаху волшебной палочки.

12.10.2020 16:07
Отчаянная

12.10.2020 15:41
- гость -

Разве я предлагала такие химерические идеи? Если соблюдать ПДД человека заставляет только присутствие на дороге сотрудника ГИБДД — это путь в никуда. Необходимо работать с участниками дорожного движения не спустя рукава и для галочки. Объяснять, разъяснять, повышать сознательность. Информировать население не только обращениями на официальных ресурсах, а целенаправленно. Пожилые люди, к примеру, на сайт ГИБДД не пойдут читать, что им там понаписали. А откуда они узнают, что у ТС есть тормозной путь и он мгновенно не остановится?

12.10.2020 16:11
krash

Часто стали на пешиках пешиков сбивать. Надо наверное запретить пеш.переходы. Нет переходов нет смертей ) ) ) ) )

12.10.2020 16:28
гость

возле диагностического вечно наставлено машин и те, кто едет, редко на переходе пропускают

12.10.2020 16:50
АБОРИГЕН

12.10.2020 14:49
- гость -
Тем более. Это ведь не заметно происходит. Вдруг замечаешь что и шея как то не гнется и разглядеть ничего не можешь, а идти надо и всё что тебе могут предложить это вот как-то так, на удачу.

12.10.2020 17:55
- гость -

Ну да, понатыкали каждые 100 метров переходы, ходят и ходят. Куда? дома сидите.

13.10.2020 12:14
- гость -

Пешики вабще обноглели.
Нет тачки сидити дома. Чё?

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