Надругательство над историей. В Барнауле изуродовали дом дореволюционной постройки

Алтайохранкультура отказалась признавать объектом культурного наследия старинный дом по ул. Цеховой, 58, в Барнауле. Об итоговом решении чиновники сообщили корреспонденту amic.ru. Включить здание в реестр памятников просили общественники. Но после их обращения в Алтайохранкультуру объект не только не признали памятником, но и изуродовали. Собственник дома снял с него ажурную резьбу – самую привлекательную часть постройки.

Равнодушие большинства

История с домом на Цеховой началась весной 2020 года назад, когда историк-краевед Данил Дегтярев неожиданно для себя выяснил, что оно не входит в число памятников архитектуры регионального значения. Здание было выстроено в 1915 году. Изначально в нем находилась контора механического и чугунолитейного завода торгового дома Дормидонта Алейникова и Николая Аверина (предприниматели из Санкт-Петербурга). Чтобы исправить "ошибку" чиновников, Дегтярев совместно с общественной организацией "Гражданский патруль" обратился в Алтайохранкультуру с заявкой на включение здания в единый реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. А вскоре историк-краевед узнал, что дом на Цеховой остался без богатого декора.

Но, как уверяют чиновники, они отказались признавать дом памятником вовсе не из-за того, что оно лишилось резьбы: его обследовали еще до демонтажа. По итогам экспертной оценки дом не набрал нужное количество баллов (оценка производится по разным критериям – исторической, культурной, художественной ценности здания и т.д.). Для признания памятником нужно набрать 200 баллов, а дом на Цеховой набрал 166.

25 сентября вопрос о присвоении дому статуса памятника был рассмотрен и на общественном совете при Алтайохранкультуре. Представитель ведомства порекомендовал членам совета вынести отрицательное решение. Из шести членов совета два человека проголосовали за включение дома в реестр памятников, четверо – против.

По словам Данила Дегтярева, он присутствовал на заседании совета в качестве докладчика. Был там и собственник спорного дома. На вопрос "Куда исчезла резьба?" собственник ответил, что ее будто бы уничтожили из-за аварийного состояния.

Кстати, из всех членов общественного совета, по словам Дегтярева, судьбой резных украшений активно интересовался лишь историк из Алтайского государственного педагогического университета Аркадий Контев. Остальные, как показалось Дегтяреву, проявили равнодушие. За присвоение дому охранного статуса голосовали Контев и историк Валерий Скубневский.

"Дом на Цеховой уникален тем, что это единственное историческое здание в Октябрьском районе Барнаула. Раньше там был пригород, а в пригороде было не принято строить дорогие добротные дома, как этот полукаменный. Подобные здания обычно возводили в центре. И вот единственный дом, который обладает исторической ценностью, причем даже без резьбы (ее можно и восстановить по фото), решают не признавать памятником", – рассказывает Данил Дегтярев.

Почему лучше "ободрать" дом?

История дома на Цеховой не осталась не замеченной блогером-урбанистом Ильей Варламовым. По его мнению, "в Барнауле недавно придумали пятый способ [уничтожения деревянной застройки]. Если где-то есть историческое здание, надо его максимально испортить, чтобы оно больше не выглядело историческим! <...> Видимо, собственнику здания кто-то объяснил, что если дом признают памятником архитектуры, то он не сможет его снести, перестроить и т. д. <...> Поздравляю Барнаул с очередным достижением в деле сохранения русской истории!"

Беднее с каждым годом

Барнаул почти каждый год теряет памятники архитектуры. К примеру, в 2018 году пожаром было уничтожена контора купца первой гильдии Андрея Мороза на ул. Ползунова, 31. В 2019 году сгорело здание музыкальной школы на пр. Калинина, 5. В том же году ради высотки для краевой прокуратуры на ул. Партизанской, 99, снесли усадьбу предпринимателя Павла Михайлова, а прежде алтайские депутаты сняли с него охранный статус.

В городе десятки памятников деревянного зодчества на грани исчезновения. Среди них дом Александра Лесневского (Лесневский трудился в Барнауле в качестве межевого инженера, картографа, члена городской думы, городского головы, общественного деятеля) на ул. Ползунова, 56. Между тем дом Лесневского – один из двух сохранившихся до наших дней памятников деревянного зодчества в Алтайском крае, которые являются памятниками архитектуры федерального значения. Второй объект – дом Шадрина (г. Барнаул, пр. Красноармейский, 8, принадлежал купцам братьям Шадриным), который многим известен под названием "Ресторан "Русский чай", сейчас реставрируют. Однако процесс реставрации идет с огромными сложностями, и неизвестно, когда завершится.