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Надругательство над историей. В Барнауле изуродовали дом дореволюционной постройки

, ИА "Амител"
Собственник снял с дома ажурный декор, когда встал вопрос о признании его памятником

Алтайохранкультура отказалась признавать объектом культурного наследия старинный дом по ул. Цеховой, 58, в Барнауле. Об итоговом решении чиновники сообщили корреспонденту amic.ru. Включить здание в реестр памятников просили общественники. Но после их обращения в Алтайохранкультуру объект не только не признали памятником, но и изуродовали. Собственник дома снял с него ажурную резьбу – самую привлекательную часть постройки.

Равнодушие большинства

История с домом на Цеховой началась весной 2020 года назад, когда историк-краевед Данил Дегтярев неожиданно для себя выяснил, что оно не входит в число памятников архитектуры регионального значения. Здание было выстроено в 1915 году. Изначально в нем находилась контора механического и чугунолитейного завода торгового дома Дормидонта Алейникова и Николая Аверина (предприниматели из Санкт-Петербурга). Чтобы исправить "ошибку" чиновников, Дегтярев совместно с общественной организацией "Гражданский патруль" обратился в Алтайохранкультуру с заявкой на включение здания в единый реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. А вскоре историк-краевед узнал, что дом на Цеховой остался без богатого декора.

Но, как уверяют чиновники, они отказались признавать дом памятником вовсе не из-за того, что оно лишилось резьбы: его обследовали еще до демонтажа. По итогам экспертной оценки дом не набрал нужное количество баллов (оценка производится по разным критериям – исторической, культурной, художественной ценности здания и т.д.). Для признания памятником нужно набрать 200 баллов, а дом на Цеховой набрал 166.

25 сентября вопрос о присвоении дому статуса памятника был рассмотрен и на общественном совете при Алтайохранкультуре. Представитель ведомства порекомендовал членам совета вынести отрицательное решение. Из шести членов совета два человека проголосовали за включение дома в реестр памятников, четверо – против.

По словам Данила Дегтярева, он присутствовал на заседании совета в качестве докладчика. Был там и собственник спорного дома. На вопрос "Куда исчезла резьба?" собственник ответил, что ее будто бы уничтожили из-за аварийного состояния.

Кстати, из всех членов общественного совета, по словам Дегтярева, судьбой резных украшений активно интересовался лишь историк из Алтайского государственного педагогического университета Аркадий Контев. Остальные, как показалось Дегтяреву, проявили равнодушие. За присвоение дому охранного статуса голосовали Контев и историк Валерий Скубневский.

"Дом на Цеховой уникален тем, что это единственное историческое здание в Октябрьском районе Барнаула. Раньше там был пригород, а в пригороде было не принято строить дорогие добротные дома, как этот полукаменный. Подобные здания обычно возводили в центре. И вот единственный дом, который обладает исторической ценностью, причем даже без резьбы (ее можно и восстановить по фото), решают не признавать памятником", – рассказывает Данил Дегтярев.

Почему лучше "ободрать" дом?

  

История дома на Цеховой не осталась не замеченной блогером-урбанистом Ильей Варламовым. По его мнению, "в Барнауле недавно придумали пятый способ [уничтожения деревянной застройки]. Если где-то есть историческое здание, надо его максимально испортить, чтобы оно больше не выглядело историческим! <...> Видимо, собственнику здания кто-то объяснил, что если дом признают памятником архитектуры, то он не сможет его снести, перестроить и т. д. <...> Поздравляю Барнаул с очередным достижением в деле сохранения русской истории!"

Беднее с каждым годом

Барнаул почти каждый год теряет памятники архитектуры. К примеру, в 2018 году пожаром было уничтожена контора купца первой гильдии Андрея Мороза на ул. Ползунова, 31. В 2019 году сгорело здание музыкальной школы на пр. Калинина, 5. В том же году ради высотки для краевой прокуратуры на ул. Партизанской, 99, снесли усадьбу предпринимателя Павла Михайлова, а прежде алтайские депутаты сняли с него охранный статус.

В городе десятки памятников деревянного зодчества на грани исчезновения. Среди них дом Александра Лесневского (Лесневский трудился в Барнауле в качестве межевого инженера, картографа, члена городской думы, городского головы, общественного деятеля) на ул. Ползунова, 56. Между тем дом Лесневского – один из двух сохранившихся до наших дней памятников деревянного зодчества в Алтайском крае, которые являются памятниками архитектуры федерального значения. Второй объект – дом Шадрина (г. Барнаул, пр. Красноармейский, 8, принадлежал купцам братьям Шадриным), который многим известен под названием "Ресторан "Русский чай", сейчас реставрируют. Однако процесс реставрации идет с огромными сложностями, и неизвестно, когда завершится.

Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

Комментарии

13.10.2020 08:54
- гость -

Собственнику виднее. Вам какое дело до чужой собственности. Наслаждайтесь своей например дом купца Паскотина и другими развалинами.

13.10.2020 09:04
- гость -

Да на историю поставили шуруп Если уж сереброплавильный завод лежит в руинах, то что говорить обо всем остальном. Градостроители в Барналуе не любят ни природу не историю.

13.10.2020 09:09
Николай

Узнайте фамилию собственники и вам сразу станет ясно, нужна ему русская культура или нет.

13.10.2020 09:26
- гость -

А мне не нравятся эти "исторические" здания, выглядят убого.

13.10.2020 09:31
Сергей

Памятником признают - да только содержание этого памятника не за счет государства, а за счет собственника. Кто то любуется, а кому то ремонтировать за свой счет

13.10.2020 09:33
- гость -

13.10.2020 09:26
- гость -

Действительно! То ли дело нынешние уродские коробки с самой дешевой отделкой, или высотки-гетто.

13.10.2020 09:53
- гость -


13.10.2020 09:33
- гость -

13.10.2020 09:26
- гость -

Действительно! То ли дело нынешние уродские коробки с самой дешевой отделкой, или высотки-гетто.

Почему вы сравниваете старые дома богатых людей с новыми нищенскими? Раньше тоже холопы были и жилье у них было соответствующее. Может гетто нужно сравнивать с ними?

13.10.2020 10:07
- гость -

13.10.2020 09:26
- гость -

пусть лучше галакси2 построят в центре
он то выглядит уххх!

ужас в городе даже погулять негде
во всех городах до урала есть исторические части города

а у нас одни коробки с ТЦ обшитые

13.10.2020 10:09
Гость

История властям (чиновникам, богачам) не нужна! Их бабосы только интересуют!

13.10.2020 10:20
АБОРИГЕН

Проснулись.

13.10.2020 10:39
- гость -

осень. дождь. "историк" Данила.....

13.10.2020 10:46
Виктор

Объясните, пожалуйста, зачем покупать здание начала XX века и что-то с него снимать, ломать или даже его сносить, если можно купить ветхую хибару или трухлявый барак 1940-60х годов постройки, снести и там воплощать свои задумки, не пересекаясь с градозащитниками и Варламовым?

13.10.2020 10:47
- гость -

а кто такой варламов и почему его надо бояться?

13.10.2020 11:26
- гость -


13.10.2020 10:47
- гость -

а кто такой варламов и почему его надо бояться?



Это любовник АБОРИГЕНА

13.10.2020 11:43
- гость -

Общество которое не чтит свою историю, как дерево у которого корни сгнили .

13.10.2020 12:10
- гость -

Как то встречал издание по истории Барнаула. Очень прекрасное содержание, иллюстрации и пр. Вот история. Руины здания с кустарником на кровле это не история. Это породия на историю.

13.10.2020 12:12
- гость -

13.10.2020 10:47
- гость -
Какой то ершик для унитаза....но аборигену нравится

13.10.2020 15:11
гость

в Европе бы за это огромный штраф наложили, а у нас делай что хочешь!

13.10.2020 15:49
Eugene

13.10.2020 09:26
- гость -

Легко быть неумным анонимно

13.10.2020 16:57
SV

спасибо хоть каким-то общественникам, кому не все равно. остальным наплевать на то, что город теряет исторический облик, зато прирастает такими абслютно "колхозными" проектами как "арбат" с медведём.
Собственник скотина раз купил историческое здание без желания о нем заботится и реставрировать. Конечно это затраты. Но во всем мире это считается нормальным, когда состоятельные ответственные граждане выкупают исторические здания с целью поддержания их и реставрации. И только у нас надо уничтожить последнее чтоб возвести безликий сарай. Вот и вся нынешняя современная архитектура - это никчемные сараи.

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