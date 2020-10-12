Оставленный в центре Барнаула чемодан переполошил прохожих

Бесхозный чемодан возле дома № 81 на проспекте Комсомольском в Барнауле переполошил очевидцев днем 12 октября. Горожане вызвали полицию.
Как сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, предмет не представлял никакой опасности. По словам свидетелей, внутри чемодана стражи порядка обнаружили старую одежду.
Как уже сообщал amic.ru, в апреле 2020 года жители пригорода Барнаула во время работ на своем участке обнаружили гранату без чеки. Снаряд оказался учебным. Его отправили на экспертизу.
Комментарии
да это зачотный флешмоб. силовики следите за трендами тиктока ))) так уже в разных городах делали. кому то дело уже шьют смищные