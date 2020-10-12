Оставленный в центре Барнаула чемодан переполошил прохожих

Бесхозный чемодан возле дома № 81 на проспекте Комсомольском в Барнауле переполошил очевидцев днем 12 октября. Горожане вызвали полицию.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, предмет не представлял никакой опасности. По словам свидетелей, внутри чемодана стражи порядка обнаружили старую одежду.

Как уже сообщал amic.ru, в апреле 2020 года жители пригорода Барнаула во время работ на своем участке обнаружили гранату без чеки. Снаряд оказался учебным. Его отправили на экспертизу.