В России за четыре года планируют вдвое сократить количество свалок

К 2024 году в России планируют сократить число мусорных полигонов до 700. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.

"Федеральная схема предусматривает строительство и реконструкцию более 350 полигонов. В 2024 году будет эксплуатироваться около 700 полигонов – в два раза меньше, чем в 2020 году", – следует из материала.

Отмечается, что после вывода полигона из обращения, его территорию рекультивируют. Расходы на рекультивацию в рамках федеральной программы пока не просчитаны, рассказал заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин.