В России за четыре года планируют вдвое сократить количество свалок

К 2024 году в России планируют сократить число мусорных полигонов до 700. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.
"Федеральная схема предусматривает строительство и реконструкцию более 350 полигонов. В 2024 году будет эксплуатироваться около 700 полигонов – в два раза меньше, чем в 2020 году", – следует из материала.
Отмечается, что после вывода полигона из обращения, его территорию рекультивируют. Расходы на рекультивацию в рамках федеральной программы пока не просчитаны, рассказал заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин.
Комментарии
Так, понятно.., снова будут грабить! Проходили уже! Власть обещала, обещала и обещала.., но все закончилось повышением стоимости вывоза мусора. Сейчас снова обещают, значит будет тоже самое!
Раз планируют, будет на оборот больше.
Подождите, а как же это:
@ В опубликованном отчёте Счётной палаты говорится о фактическом провале мусорной реформы, сообщает «Коммерсантъ». Уровень переработки отходов не превышает 7%. На полигоны и свалки до сих пор свозится более 90% мусора. Аудиторы отмечают, что задачу по ликвидации всех свалок в границах городов, которую поставил президент, не решить даже при условии реализации проекта «Чистая страна».
В отчёте контрольного ведомства говорится:
«Близка к критической и ситуация с официальными полигонами. При существующих темпах роста объемов ТКО (1–2% в год) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет».@
Полиэтилен упаковка. Погубит все.