СМИ: в ДТП под Барнаулом погиб сын главы городского избиркома

В ДТП на трассе Калманка – Новороманово – Лебяжье в ночь с 9 на 10 октября погиб 20-летний Илья Замаруев, сын председателя избиркома Барнаула Виталия Замаруева.
Предварительно сотрудники ГИБДД установили, что Замаруев-младший не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. Сам молодой человек погиб от травм на месте.
Один его пассажир получил ушиб почек и перелом грудного позвонка, с чем его доставили в больницу, второму госпитализация не потребовалась. Как сообщает ИА "Банкфакс", 10 октября Илье Замаруеву должно было исполниться 20 лет.
В полиции отмечают, что за последний год в отношении молодого водителя составили пять административных протоколов по различным нарушениям ПДД. По факту произошедшего ведется проверка.
Как уже сообщал amic.ru, об аварии на алтайской трассе стало известно 10 октября. По предварительной информации, 20-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание авто в кювет.
Комментарии
Почему-то вспомнилась глава Иркутского избиркома и ее дочь получившая отсрочку на 14лет...
Ну надо же, целых пять протоколов! Да как же он после этого подлец посмел то?!! И по скольким протоколам был уплачен штраф?
13.10.2020 14:53
АБОРИГЕН
ты должен был оставить тут свою желочь и ты не прошел мимо.
Бог - не фраер, шельму метит.
13.10.2020 15:00
- гость -
Это не желочь (что-бы это нибыло), а злая ирония жизни.
13.10.2020 15:00
- гость -
"Ворон ворону глаз не выклюет"(с). Около бюджета он и власть всегда защищает, "набрасываясь" на простых граждан
Печально, что тут скажешь, все думают, что их пронесёт...
Соболезнования родным.
я бы проверил законность экзаменов и обучения, раз 5 протоколов словил - верил в безнаказанность свою!
"за последний год в отношении молодого водителя составили пять административных протоколов по различным нарушениям ПДД"
Количество ни о чем не говорит.
Если они за выезд на 20 см за стоп-линию, то это социально не опасно.
Другое дело за превышение на 80 км/ч и более или езду по встречной полосе движения.
При качественном обучении выезд за стоп линию - невозможен, как и превышение скорости ! У нас все в несовершенстве, кто то хорошо готовит новичков, кто то бизнес делает!
он был единственным ребенком в семье...
соболезнования родным
Переехать стоп-линию невозможно? ню-ню. А когда перекресток не успеваешь проезжать поворачивая налево и пропуская встречных сразу же штраф приходит за стоп линию.
13.10.2020 15:38
- гость -
ай не свисти!!! если ты стоял над стоп-линией и решил на красный "завершить" маневр, то только тогда тебя околпашат. а если ты уже проехал стоп-линию и выезжаешь с перекрестка на красный ничего тебе не будет.
Знакомая систематически плавно трогалась на желтый за секунду до зеленого.
За три месяца 8 штрафов за пересеченную стоп-линию.
Глупые штрафы, но социально не опасные.
Но их все как козырный туз побьет один штраф какого-нибудь другого водителя за езду по встречке.
Не количество важно, а качество.
За секунду до зеленого желтый горит вместе с красным, так что трогаться нельзя
Альтернативно-одаренные считают что можно!
Явно парень ехал с превышением. Дорогу там отремонтировали, трафик незначительный. После Лебяжки две камеры, а дальше свобода — скоростной режим единицы соблюдают.
много нарушал, видимо опытный водитель все же был
Знакомая систематически плавно трогалась на желтый за секунду до зеленого.
За три месяца 8 штрафов за пересеченную стоп-линию.
Глупые штрафы, но социально не опасные
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человек, до которого за 8 штрафов не дошло, что нельзя трогаться на красный?)))
13.10.2020 16:13
- гость -
Так Ваша знакомая на красный начинала движение. И насчет неопасности нарушения могу поспорить, т.к. на перекрестке может находиться автомобиль, который въехал на перекресток на зеленый, загорелся красный и он завершает маневр. В это время на красно-желтый начинает двигаться другой автомобиль и происходит ДТП и очень серьезное!
13.10.2020 16:13
- гость
"Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты" (с)
Важно орошение к Закону.
На дороге Новороманово- Лебяжье высокая насыпь. В некоторых местах ложная видимость(выпадает участок дороги из видимости)
Амик, зачем это знать всему миру?... Соболезнование родным и близким