Пятница, 16 Октябрь, 12:29

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,95
€ 91,45
14°


1354163 +0
Обь
92см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

СМИ: в ДТП под Барнаулом погиб сын главы городского избиркома

, ИА "Амител"
Молодой человек скончался в первые часы своего 20-летия
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

В ДТП на трассе Калманка – Новороманово – Лебяжье в ночь с 9 на 10 октября погиб 20-летний Илья Замаруев, сын председателя избиркома Барнаула Виталия Замаруева.

Предварительно сотрудники ГИБДД установили, что Замаруев-младший не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. Сам молодой человек погиб от травм на месте.

Один его пассажир получил ушиб почек и перелом грудного позвонка, с чем его доставили в больницу, второму госпитализация не потребовалась. Как сообщает ИА "Банкфакс", 10 октября Илье Замаруеву должно было исполниться 20 лет.

В полиции отмечают, что за последний год в отношении молодого водителя составили пять административных протоколов по различным нарушениям ПДД. По факту произошедшего ведется проверка.

Как уже сообщал amic.ru, об аварии на алтайской трассе стало известно 10 октября. По предварительной информации, 20-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание авто в кювет.

Материалы по теме

 


Комментарии

13.10.2020 14:52
- гость -

Почему-то вспомнилась глава Иркутского избиркома и ее дочь получившая отсрочку на 14лет...

13.10.2020 14:53
АБОРИГЕН

Ну надо же, целых пять протоколов! Да как же он после этого подлец посмел то?!! И по скольким протоколам был уплачен штраф?

13.10.2020 15:00
- гость -

13.10.2020 14:53
АБОРИГЕН
ты должен был оставить тут свою желочь и ты не прошел мимо.

13.10.2020 15:02
- гость -

Бог - не фраер, шельму метит.

13.10.2020 15:03
АБОРИГЕН

13.10.2020 15:00
- гость -
Это не желочь (что-бы это нибыло), а злая ирония жизни.

13.10.2020 15:08
Eugene

13.10.2020 15:00
- гость -

"Ворон ворону глаз не выклюет"(с). Около бюджета он и власть всегда защищает, "набрасываясь" на простых граждан

13.10.2020 15:13
гость

Печально, что тут скажешь, все думают, что их пронесёт...

Соболезнования родным.

13.10.2020 15:18
гость

я бы проверил законность экзаменов и обучения, раз 5 протоколов словил - верил в безнаказанность свою!

13.10.2020 15:18
- гость -

"за последний год в отношении молодого водителя составили пять административных протоколов по различным нарушениям ПДД"

Количество ни о чем не говорит.
Если они за выезд на 20 см за стоп-линию, то это социально не опасно.
Другое дело за превышение на 80 км/ч и более или езду по встречной полосе движения.

13.10.2020 15:23
гость

При качественном обучении выезд за стоп линию - невозможен, как и превышение скорости ! У нас все в несовершенстве, кто то хорошо готовит новичков, кто то бизнес делает!

13.10.2020 15:25
Гость

он был единственным ребенком в семье...
соболезнования родным

13.10.2020 15:38
- гость -

Переехать стоп-линию невозможно? ню-ню. А когда перекресток не успеваешь проезжать поворачивая налево и пропуская встречных сразу же штраф приходит за стоп линию.

13.10.2020 15:40
- гость -


13.10.2020 15:38
- гость -


ай не свисти!!! если ты стоял над стоп-линией и решил на красный "завершить" маневр, то только тогда тебя околпашат. а если ты уже проехал стоп-линию и выезжаешь с перекрестка на красный ничего тебе не будет.

13.10.2020 16:13
- гость -

Знакомая систематически плавно трогалась на желтый за секунду до зеленого.
За три месяца 8 штрафов за пересеченную стоп-линию.
Глупые штрафы, но социально не опасные.
Но их все как козырный туз побьет один штраф какого-нибудь другого водителя за езду по встречке.
Не количество важно, а качество.

13.10.2020 16:22
Nemo

За секунду до зеленого желтый горит вместе с красным, так что трогаться нельзя

13.10.2020 16:28
Сермяжная правда

Альтернативно-одаренные считают что можно!

13.10.2020 16:32
Отчаянная

Явно парень ехал с превышением. Дорогу там отремонтировали, трафик незначительный. После Лебяжки две камеры, а дальше свобода — скоростной режим единицы соблюдают.

13.10.2020 16:39
- гость -

много нарушал, видимо опытный водитель все же был

13.10.2020 16:43
гiсть

Знакомая систематически плавно трогалась на желтый за секунду до зеленого.
За три месяца 8 штрафов за пересеченную стоп-линию.
Глупые штрафы, но социально не опасные
---
человек, до которого за 8 штрафов не дошло, что нельзя трогаться на красный?)))

13.10.2020 16:49
- гость -


13.10.2020 16:13
- гость -
Так Ваша знакомая на красный начинала движение. И насчет неопасности нарушения могу поспорить, т.к. на перекрестке может находиться автомобиль, который въехал на перекресток на зеленый, загорелся красный и он завершает маневр. В это время на красно-желтый начинает двигаться другой автомобиль и происходит ДТП и очень серьезное!

13.10.2020 18:00
Абориген

13.10.2020 16:13
- гость

"Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты" (с)

Важно орошение к Закону.

13.10.2020 18:17
- гость -

На дороге Новороманово- Лебяжье высокая насыпь. В некоторых местах ложная видимость(выпадает участок дороги из видимости)

13.10.2020 19:49
- гость -

Амик, зачем это знать всему миру?... Соболезнование родным и близким

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
12:15
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 16 тысяч 1
12:08
6,5 кг счастья. Выбраны новые финалисты конкурса "Главная кошка города" 3
11:57
В Алтайском крае двое парней угнали "шестерку" и застряли в канаве 1
11:44
Сразу два землетрясения произошло в Сибири 1
11:31
В Алтайском крае живут 65 человек в возрасте старше 100 лет 5
11:17
Массовая авария произошла на въезде в Барнаул 4
11:06
Куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача. Нужные телефоны в одной инфографике 11
10:54
Трое пациентов с COVID-19 умерли в Республике Алтай 0
10:43
Специалист назвала признаки бессимптомного течения коронавируса 17
10:31
Павла Волю заподозрили в измене 6
10:21
Когда День матери в 2020 году и какие традиции есть у этого праздника 0
10:07
Биологи АлтГУ создадут цветущий остров в барнаульском парке "Изумрудный" 0
09:57
Анна Попова включила два Алтая в десятку регионов по ожирению населения 8
09:44
Эксперт назвал бренды смартфонов, которые чаще всего взрываются в руках 2
09:32
Фура "сложилась" и заблокировала движение движение на Новом мосту в Барнауле 8
09:18
Пройти и проехать. Эксперт из мэрии рассказал о ключевых дорожных проектах Барнаула 24
09:07
Алтайский край вошел в пятерку лидеров по ведению лесного хозяйства 2
08:55
Правительство России ухудшило прогноз по убыли населения 18
08:43
В России назвали плюсы падения курса рубля 24
08:28
Диетолог рассказала о пользе сала при коронавирусе 7
08:15
Горожан приглашают выбрать места, которые благоустроят в Барнауле 3
08:03
"Искрился пол". Алтайских сирот заселили в дом, который бьет током 2
07:50
Софья Таюрская из Little Big показала горячее фото без купальника 12
07:32
Не опять, а снова. Ретроградный Меркурий начал свое движение и породил волну шуток 0
07:17
Билл Гейтс предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом 10
07:02
Загадочный круг из черепов обнаружили в одной из рощ Барнаула 19
06:49
Психолог рассказал, как снять стресс с помощью телевидения 8
06:33
Всему голова. Фотографии, которые перевернут ваше представление о хлебе 0
06:18
Народные приметы. Как не заболеть и защититься от порчи на Дениса Позимнего 1
06:03
До +14 и дожди. Прогноз погоды в Алтайском крае на 16 октября 0
23:55
Такой день. "Пропавшие" деньги для алтайских сирот и просьба повысить стоимость проезда 0
23:31
Академик рассказал, как ожирение влияет на течение коронавируса 1
23:08
В мэрии Горно-Алтайска ввели карантин 0
22:52
Захарова: в России не утверждали, что Навальный отравил сам себя 54
22:31
Попова рассказала о высокой заболеваемости коронавирусом офисных работников 0
22:10
Роспотребнадзор проверил ковидные меры на Старом базаре в Барнауле 2
21:50
Вирус африканской чумы обнаружили в российской колбасе 0
21:30
Водителя уволили за опрокидывание автобуса с пассажирами на Алтае 0
21:09
Работник пострадал при пожаре на ферме в Алтайском крае 0
20:47
В Алтайском крае следователи возбудили дело из-за пропажи мужчины три месяца назад 0
20:31
В Алтайском крае создадут центр управления регионом 9
20:10
Алтайский Минстрой объяснил, что деньги на жилье для сирот не пропадали 1
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 200 0
19:27
Ефремов полностью компенсировал моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП 0
19:06
Координатор парламентской партии заболел коронавирусом в Барнауле 2
18:49
Прямо на уроке. Репетитора из Алтайского края осудят за надругательства над детьми 1
18:24
Дорожники рассказали, как продвигается ремонт Старого моста в Барнауле 3
18:05
Дело с огоньком. Где купить качественные детали для сварки 0
17:55
В Барнауле ограничат стоянку транспорта на оживленном участке проспекта Ленина 2
17:44
В Алтайском Минздраве объяснили задержку "ковидных" выплат медикам 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.