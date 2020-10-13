СМИ: в ДТП под Барнаулом погиб сын главы городского избиркома

В ДТП на трассе Калманка – Новороманово – Лебяжье в ночь с 9 на 10 октября погиб 20-летний Илья Замаруев, сын председателя избиркома Барнаула Виталия Замаруева.

Предварительно сотрудники ГИБДД установили, что Замаруев-младший не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. Сам молодой человек погиб от травм на месте.

Один его пассажир получил ушиб почек и перелом грудного позвонка, с чем его доставили в больницу, второму госпитализация не потребовалась. Как сообщает ИА "Банкфакс", 10 октября Илье Замаруеву должно было исполниться 20 лет.

В полиции отмечают, что за последний год в отношении молодого водителя составили пять административных протоколов по различным нарушениям ПДД. По факту произошедшего ведется проверка.

Как уже сообщал amic.ru, об аварии на алтайской трассе стало известно 10 октября. По предварительной информации, 20-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание авто в кювет.