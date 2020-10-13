В России могут отказаться от расчета потребительской корзины уже со следующего года

С 2021 года в России перестанут рассчитывать стоимость потребительской корзины в случае принятия законопроекта о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

"С учетом этого в дальнейшем Минтруд не планирует подсчитывать потребительскую корзину, поскольку методика установления прожиточного минимума изменилась", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что расчет стоимости потребительской корзины как необходимого набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг использовался только для определения прожиточного минимума населения.

Ранее Минтруд предложил установить новый подход к расчету прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.