В России могут изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

Минтруд предложил установить новый подход к расчету прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает "Ъ".

По информации издания, к 2021 году ведомство планирует отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения Минтруд предлагает установить на уровне 109% данного показателя, для детей – 97%, для пенсионеров – 86%. До 2026 года ведомство предлагает установить МРОТ на уровне 42% медианной зарплаты по стране.

Расходы на переход к новой системе в 2021 году составят 128,5 млрд рублей и еще 241,3 млрд – к 2025 году.