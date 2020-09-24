В России могут изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

Минтруд предложил установить новый подход к расчету прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает "Ъ".
По информации издания, к 2021 году ведомство планирует отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения Минтруд предлагает установить на уровне 109% данного показателя, для детей – 97%, для пенсионеров – 86%. До 2026 года ведомство предлагает установить МРОТ на уровне 42% медианной зарплаты по стране.
Расходы на переход к новой системе в 2021 году составят 128,5 млрд рублей и еще 241,3 млрд – к 2025 году.
Комментарии
определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
и не важно что на среднедушевой доход невозможно прожить....
так победимЪ
"...граждане страны стали настоящими соавторами Основного закона, обновленного Основного закона, и граждане должны в полной мере ощущать действие принятых поправок в своей повседневной жизни" (c)
Я так и предполагал что мутить будут, не просто же так поправку воткнули в портянку подтиралку
Капитализм сожрал все и должен сдохнуть.
Только переход на новую систему цена сотни миллиардов-воруют без зазрения совести...
Это вам не ворон гонять. Это - методика.
На государственных счетах без движения лежит свыше 12 трлн(!). руб.
Кому они лежат?
Если данный кризис не приведет к окончательной приватизации и распродажи России с молотка, как это уже было, то я считаю, возможен персмотр корзины и МРОТа.
"До 2026 года ведомство предлагает установить МРОТ на уровне 42% медианной зарплаты по стране. "
Медиана это середина. Если МРОТ будет установлен на уровне СЕРЕДИНЫ, как люди будут получать зарплату МЕНЬШЕ?
МРОТ будет на 60 процентов ниже средней зарплаты. В Алтайском крае СЗП 23 тысячи . Мрот будет 9800 рублей