Алтай вошел в топ-5 желанных направлений зимнего отдыха в России

Алтай вошел в пятерку самых желанных мест в России для отдыха зимой, следует из опроса сервиса для онлайн-бронирования жилья Tvil.ru.

Почти 36% респондентов в качестве места для зимнего отдыха выбрали кавказские Минеральные Воды. На втором месте оказались курорты Крыма (20%), на третьем – Краснодарский край (12%).

Алтай занял четвертое место – зимой сюда желают отправиться 6,74% опрошенных. Замкнул пятерку Урал – в качестве места отдыха в наиболее холодное время года его выбрали менее 5,62% респондентов.

Ранее amic.ru писал, что Алтайский край и Республика Алтай вошли в топ-10 лучших мест для отдыха с целью "укрепления психики".