Алтай оказался в списке лучших мест для "укрепления психики"

Алтайский край и Республика Алтай вошли в топ-10 лучших мест для отдыха с целью "укрепления психики".

По данным опроса сервиса для онлайн-бронирования жилья Tvil.ru, почти 40% респондентов в качестве места для "лечения нервов" выбрали Крым, сообщает "Тайга-инфо". На втором месте оказались курорты Минеральных Вод (18%), на третьем – Краснодарский край (16%).

Алтайский край и Республика Алтай заняли четвертое место – на восстановление в эти регионы отправились бы 12,75% опрошенных.

Последнюю строчку рейтинга заняли Московская и Кемеровская области – в качестве места для укреплениях психики их выбрали менее 1% человек.