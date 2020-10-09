Алтай оказался в списке лучших мест для "укрепления психики"

Алтайский край и Республика Алтай вошли в топ-10 лучших мест для отдыха с целью "укрепления психики".
По данным опроса сервиса для онлайн-бронирования жилья Tvil.ru, почти 40% респондентов в качестве места для "лечения нервов" выбрали Крым, сообщает "Тайга-инфо". На втором месте оказались курорты Минеральных Вод (18%), на третьем – Краснодарский край (16%).
Алтайский край и Республика Алтай заняли четвертое место – на восстановление в эти регионы отправились бы 12,75% опрошенных.
Последнюю строчку рейтинга заняли Московская и Кемеровская области – в качестве места для укреплениях психики их выбрали менее 1% человек.
Комментарии
Отдыхаю ежегодно Ая Дикий берег, Гуселетовские плесы. Доступно для пенсионера, очень доволен. Один недостаток на базе Гуселетвские плесы туалеты,интернет.
У нас только нервы лечить, да. Темно, холодно, и злые нищие люди, работая на работе думают где денег заработать! Тут все в стрессе постоянном, у нас психбольных по стране больше чем других регионах.
Только Крым!! Весной снова туда!