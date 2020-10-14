В Барнауле пропал 14-летний подросток. Обновлено

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Барнауле пропал 14-летний подросток. О его местонахождении ничего неизвестно с 11 октября.

Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, светло-русые короткие волосы, голубые глаза. Был одет в серую куртку, темно-синие трико и красные кроссовки.

Поисковый отряд "Лиза Алерт" просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщать по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или в службу спасения по номеру 112.

UPD: Найден. Жив.

Как ранее писал amic.ru, в Заринске пропала 65-летняя пенсионерка. Местонахождение женщины неизвестно с 4 октября. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза. Одежда на момент исчезновения неизвестна.