В Барнауле пропал 14-летний подросток. Обновлено

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
В Барнауле пропал 14-летний подросток. О его местонахождении ничего неизвестно с 11 октября.
Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, светло-русые короткие волосы, голубые глаза. Был одет в серую куртку, темно-синие трико и красные кроссовки.
Поисковый отряд "Лиза Алерт" просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщать по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или в службу спасения по номеру 112.
UPD: Найден. Жив.
Как ранее писал amic.ru, в Заринске пропала 65-летняя пенсионерка. Местонахождение женщины неизвестно с 4 октября. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза. Одежда на момент исчезновения неизвестна.
Комментарии
Имя? ну все позамазали, может кто знает с их детьми общался или учится. Вы только хуже делаете с своими мазюкалками?
14.10.2020 15:00
- гость -
Борисов Семён, видно же
АМИК, прекратите размещать такие не корректные новости.
Если Вы или кто-то еще просит помощи - покажите лицо того, кого нужно найти, скажите где он пропал, например, последний раз подростка видели в районе такой то школы.
а так это что за новость, найди то не зная что...
А для чего эта новость? Если не для поиска, то для чего? Прочитать и подумать про себя - нифига себе, человек пропал! Ого!
видно же
простите я кажется слепну, нифига не вижу(