Россия возобновит авиасообщение с несколькими странами

С 1 ноября Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами. В этот список вошли Сербия, Куба и Япония, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, самолеты из Москвы в Белград и на Кубу будут летать два раза в неделю, а из Москвы в Японию – один раз в неделю. Кроме того, запланирован еженедельный рейс из Владивостока в Токио.

Отмечается, что увеличится число рейсов из России в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ, а также в Белоруссию.

Ранее amic.ru писал о том, что Россия может восстановить авиасообщение с Сербией. В данный момент ожидается постановление правительства по открытию рейсов в эту страну.