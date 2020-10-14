Россия возобновит авиасообщение с несколькими странами

С 1 ноября Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами. В этот список вошли Сербия, Куба и Япония, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, самолеты из Москвы в Белград и на Кубу будут летать два раза в неделю, а из Москвы в Японию – один раз в неделю. Кроме того, запланирован еженедельный рейс из Владивостока в Токио.
Отмечается, что увеличится число рейсов из России в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ, а также в Белоруссию.
Ранее amic.ru писал о том, что Россия может восстановить авиасообщение с Сербией. В данный момент ожидается постановление правительства по открытию рейсов в эту страну.
Комментарии
"Пандемия коровавируса", показала, что кремль не в состоянии управлять страной. И все эти ужимки кремлёвских сидельцев с намордниками, карантинами, вакцинами, удалёнкой говорят именно об этом. У них остался последний инструмент удержать власть - это репрессивные органы (мвд и т.н. рос"гвардия", испоганили же твари слово ГВАРДИЯ). Насколько я понимаю, фсб и армия (исключая шойгу) занимают нейтральную позицию и не ввязываются в кульбиты кремлёвской опг. А отмена наличных денег станет тем детонатором, который сметёт кремль и 60 оголтелых воров (друзей путина), которые своей запредельной алчностью добили экономику России в прах! Но это будет и концом России. Что же касается "перехода" в т.н. 6-й экономический уклад - это очередная отмазка, чтобы удержаться у власти.