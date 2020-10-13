Россия может возобновить авиасообщение еще с одной страной

В ближайшее время Россия может возобновить авиасообщение с Сербией, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к авиавластям.

По словам собеседника агентства, сейчас ожидается постановление правительства по открытию рейсов в эту страну. Он также отметил, что возобновить полеты планируют уже в октябре. Кроме того, соответствующую идею обсуждали на одном из последних заседаний оперативного штаба.

Ранее в Совете Федерации не исключили повторного закрытия границ России и сокращения количества полетов на фоне ухудшившейся эпидемиологической обстановки. В федеральном оперштабе, в свою очередь, заявили, что речи о закрытии границ не идет.