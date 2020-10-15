Зарубежные ученые выяснили, что в черном перце находится вещество, которое способно подавлять активность COVID-19. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Специалисты смоделировали взаимодействие молекулы пряности (пиперина) и двух частей коронавируса, которые отвечают за размножение и проникновение инфекции в организм человека. Выяснилось, что компонент черного перца способен блокировать активность COVID.
Специалисты из департамента физики Индийского технологического института изучили взаимодействие 30 специй с коронавирусом. Активнее всего противодействует инфекции именно пиперин, который содержится в черном перце.
Комментарии
Надо успеть затарится чёрным перцем.
Антибиотики сожрали все уже (тока хуже падёж)
Щас перец весь сожрут (без хлеба)
Об этом сообщает "РЕН ТВ" - этим все сказано.
08:30 Шлямбур "Надо успеть затарится чёрным перцем"
Уже, два мешка черного перца в погреб только что спустил на хранение. Уже не знаю куда буду следующие рекомендации амика складывать...погреб забит ими под завязку...
Я лечился коньяком.
Всегда применение перца было по принципу - "Смерть глистам!". Теперь можно добавлять - "и всяким разным КОВИДам!" ))
Не сочтите за рекламу, но если, кто не пробовал, то советую хотя бы раз в Ашане купить
лапшу Доширак Чан Рамен с острой говядиной с надписью: "Испытай пламя на вкус!" Это нечто!!! Предупреждаю - не высыпайте сразу в лапшу весь пакетик специй с перцем , мне хватает ощутить "пламя" и четвертой части его...Приятного аппетита!
То есть имбирь, лимоны и что-то там еще было - все, уже не действует?
Давно известно и многократно описано во множестве книг по натуропатии, что природные специи, лук, чеснок, и вообще фрукты и овощи повышают иммунитет.
А вся мясомолочка его лишь подавляют.
И чем жирнее человек, тем ниже его иммунитет и тем больше у него хронических воспалительных заболеваний. А значит, тем более он обречён.
15.10.2020 09:33
Злая гостья
То есть имбирь, лимоны и что-то там еще было - все, уже не действует?
То есть на имбире, лимонах и чём-то там еще бабла уже настругали. Теперь на перце настругают.
Вообще-то вы зря иронизируете - все может быть! То, что специи оказывают влияние на иммунитет при простудных и вирусных заболеваниях - это известный факт! Или уже забыли, как водкой с перцем лечились? Хлопнул рюмашку адской смеси - и наутро как огурчик!
Весь зеленый и в пупырышках.
15.10.2020 09:49
Правда
Уточнение по полам. про жирных мужиков - только к ним относится плохой иммунитет. Жирный мужик значит низкий тестостерон - а он очень важен для здоровья мужика. Жирная баба - это наоборот здоровая баба - если не перебор жира
В Индии вспышка побольше чем в США, не помогает он что то!!!
Ну чо, жрем перец? Главное штоб сопло не сгорело утром.
ага-ага, в Индии, в которой специи - второй хлеб, - сколько заболевших короной?
Надо думать, какой-то эффект есть, но это не панацея
А красный перец не только ковид подавляет, но даже самого человека и его секс. Никто не пробовал взяться за красный перец, а потом за свой случайно?
Какие ученые, чьи? В зарубежном инете про эти «исследования» ни слова. Наши? Так они вакцину изобретают...