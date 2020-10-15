Зарубежные ученые выяснили, что в черном перце находится вещество, которое способно подавлять активность COVID-19. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Специалисты смоделировали взаимодействие молекулы пряности (пиперина) и двух частей коронавируса, которые отвечают за размножение и проникновение инфекции в организм человека. Выяснилось, что компонент черного перца способен блокировать активность COVID.

Специалисты из департамента физики Индийского технологического института изучили взаимодействие 30 специй с коронавирусом. Активнее всего противодействует инфекции именно пиперин, который содержится в черном перце.