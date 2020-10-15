Президент Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки на жилье в новостройках. Об этом сообщают "Известия".

"С учетом того, что ситуация у нас складывается в общем-то непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке, давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года", – обратился глава государства к премьеру Михаилу Мишустину.

Мишустин, в свою очередь, ответил, что программа может быть продлена до 1 июля 2021 года. Премьер добавил, что в России выдано уже 220 тысяч льготных ипотечных кредитов на сумму 630 млрд рублей.