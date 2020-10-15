Глава КНР призвал солдат готовиться к войне

Председатель КНР Си Цзиньпин во время обращения к военным 14 октября призвал морпехов готовиться к войне. Выступление китайского лидера состоялось в провинции Гиандун.

"(Следует, – прим. ред.) сосредоточить разум и силы на том, чтобы быть готовыми отправиться на войну и быть крайне бдительными", – приводит слова Си Цзиньпина РИА Новости.

Си Цзиньпин также напомнил, что военнослужащие должны быть абсолютно надежными и преданными. Он призвал их сохранять состояние повышенной боевой готовности. По его словам, в вопросе защиты страны морская пехота играет особую роль.

В августе глава КНР призвал жителей Поднебесной экономить еду из-за пандемии. Он отмечал, что коронавирус стал для Китая "тревожным сигналом", который продемонстрировал угрозу продовольственной безопасности.