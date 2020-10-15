Глава КНР призвал солдат готовиться к войне

Председатель КНР Си Цзиньпин во время обращения к военным 14 октября призвал морпехов готовиться к войне. Выступление китайского лидера состоялось в провинции Гиандун.
"(Следует, – прим. ред.) сосредоточить разум и силы на том, чтобы быть готовыми отправиться на войну и быть крайне бдительными", – приводит слова Си Цзиньпина РИА Новости.
Си Цзиньпин также напомнил, что военнослужащие должны быть абсолютно надежными и преданными. Он призвал их сохранять состояние повышенной боевой готовности. По его словам, в вопросе защиты страны морская пехота играет особую роль.
В августе глава КНР призвал жителей Поднебесной экономить еду из-за пандемии. Он отмечал, что коронавирус стал для Китая "тревожным сигналом", который продемонстрировал угрозу продовольственной безопасности.
Комментарии
С кем маодзедун собрался воевать?
15.10.2020 10:13
- гость -
Как обычно, с северными варварами.
15.10.2020 10:29
АБОРИГЕН
Как обычно, с северными варварами.
Воевать, с нами))), купят за 3 целковых всё что нужно.
А зачем воевать с северными варварами, их вожак с корешами и так все на халяву раздает.
Единственную большую победу НОАК одержала на площади Тяньаньмэнь когда тамошнюю либерату, типа нашего "Аборигена", намотала на гусеницы танков, теперь КНР пожинает плоды победы.
У Китая напряжуха с пиндостаном,который считает себя властелинами мира.Вы о чём,либерда?
Ты плохо знаешь историю. Они ещё в юго-восточной Азии по соплям надавали коллегам по коммунистическому лагерю.
15.10.2020 11:06
- гость -
О том что с "пиндостаном" Китаю выгодней торговать.
Новость о том, что военных призвали готовится к войне? А к чему им еще готовится можно? К обеду?
15.10.2020 11:07
АБОРИГЕН
Да, особенно выгодно, когда США применяет свои излюбленные методы "свободной конкуренции".
15.10.2020 11:16
- гость -
Это не США, а Трамп. США останется а Трамп уйдет в любом случае, рано или поздно. А методы эти стандартные и применяют их все, в том числе и Китай.
Гешуня, а зачем США целенаправленно разжигают Гонконг и последовательно признают независимый Тайвань? Наверное, чтобы теснее подружиться с Китаем?)))
А зачем Китай рекордными темпами наращивает свой флот? Ну явно, чтобы посоревноваться с северо-варварским, ведь так? Ведь северо-варвары просто задолбали Китай своим флотом, да?) Или это все-же Америка окружила своими флотами Китай? И это для них Китайцы готовятся к войне?)))
Нет никакого сомнения, что при вероятном развале страны и в "дальневосточную республику", и в "сибирскую" будут введены "ограниченные контингенты НОАК".
Впрочем, под видом гастарбайтеров разведывательно-диверсионные подразделения ГРУ НОАК уже дислоцируются в обоих регионах.
15.10.2020 11:06
АБОРИГЕН Ты все больше и больше демонстрируешь свое невежество и умственную неполноценность. НОАК имела успех в первоначальный период далее цитирую------ " конце февраля 1979 года наступавшим силам НОАК удалось захватить Каобанг, а 4 марта 1979 года пал Лангшон. Это заставило Ханой уже 5 марта 1979 года объявить о начале всеобщей мобилизации. Вьетнамское руководство было настроено на защиту страны всеми возможными силами и средствами. Однако в тот же день, когда руководство Вьетнама объявило мобилизацию, Китай заявил о прекращении наступления Народно-освободительной армии и о начале вывода ее частей и подразделений с территории Вьетнама." И это в твоем убогом понимании называется "надавать по соплям"!!!!!! По соплям получили твой кумир США.
30 лет назад в России произошло разделение государственного и партийного аппаратов.
А в каком году снова сплелись в демократическом объятии?
О том что с "пиндостаном" Китаю выгодней торговать.
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Торговые контракты заключают для обоюдной выгоды.Для чего тогда пиндостан объявляет санкции на торговлю между странами которые сам по себе считает нужным?Это делается только в интересах пиндостана.Ты считаешь это правильным,свободным и демократичным?
15.10.2020 11:40
Сермяжная правда
Ты, как и многие комментаторы на этот ресурсе суетлив и поверхностен. Китай в том конфликте достиг своих целей, отвлек Вьетнам от Камбоджи. Большего ему и не нужно было.
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